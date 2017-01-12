На экраны вышел телесериал «Табу» с Томом Харди в главной роли

 

Фото: Кадр из сериала

На канале BBC One 7 января стартовал британский сериал «Табу» с Томом Харди в главной роли. Восьмисерийный мини-сериал снят по сценарию Стивена Найта. Британская пресса пишет о премьере проекта как о самом ожидаемом и интригующем событии телесезона. Так, Entertainment Weekly называет телесериал таинственным, странным и захватывающим

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Действие сериала происходит в Великобритании в 1814 году. Главный герой Джеймс Дилейни в исполнении Тома Харди после 10 лет, проведенных в Африке, возвращается в Лондон с четырнадцатью похищенными алмазами, чтобы отомстить за смерть своего отца.

Как отмечает кинокритик Егор Москвитин в обзоре, сделанном по просьбе издания Meduza, сериал «Табу» снят в «той же эстетике довикторианского нуара и кинокомикса по мотивам классических романов о мести», что и недавно вышедший в прокат российский фильм Алексея Мизгирева «Дуэлянт».

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У Тома Харди репутация актера, способного «украсть любое шоу», считает кинокритик. Так, в «Выжившем» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту его персонаж Фицджеральд, по мнению многих, был сыгран куда сложнее, чем герой Леонардо Ди Каприо, за воплощение которого тот получил «Оскар», говорится в обзоре.

Напомним,

Том Харди также вошел в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший актер второго плана», однако в итоге уступил Марку Райлэнсу, сыгравшему в фильме «Шпионский мост».

А в «Безумном Максе: Дорога ярости» «молчаливый постапокалиптический таксист» Харди «не потерялся на фоне Шарлиз Терон и взвода фотомоделей Victoria's Secret», отмечает Москвитин.

По словам критика, «Табу» поначалу и вовсе кажется «театром одного актера», так как Харди не только исполнитель главной роли и главный продюсер (наряду с Ридли Скоттом), но и соавтор идеи. Но на самом деле это, конечно, не так, добавляет он.

Зрителям покажут восемь серий «Табу». Новые эпизоды будут демонстрировать по субботам. Последняя серия выйдет 28 февраля.

По словам Егора Москвитина, новых сериалов, которые бы производили столь сильное впечатление с первого эпизода, в 2016 году было немного - среди них он называет «Молодого Папу», «Мир Дикого запада», «Однажды ночью» и «Очень странные дела».

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