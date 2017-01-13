Эксперты назвали популярнейшие фильмы и актеров России

Аналитики «Яндекс» совместно с порталом «Кинопоиск» определили наиболее популярные фильмы России, и ее актеров в XXI веке. Отчет был опубликован на сайте сервиса.

В ходе анализа специалисты выяснили, что самой кассовой российской лентой является «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука, вышедший в 2013 году. Однако

наиболее высокий рейтинг среди российских фильмов получила драма с Данилой Козловским «Легенда №17».

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Специалисты отметили, что самые кассовые ленты далеко не всегда являются самыми популярными.

В ТОП-5 также были включены ленты «Ирония судьбы. Продолжение», «Вий 3D», «Адмирал» и «Елки 3».

Что касается самых популярных актеров, то среди мужчин лидером стал Константин Хабенский, сыгравший в картинах «Ночной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение». А

самой популярной актрисой признана Оксана Акиньшина, исполнившая главные роли в лентах «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Стиляги».

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