Пятый сезон «Шерлока» оказался под угрозой срыва

По информации The Sun, пятого сезона сериала «Шерлок» может не быть вовсе из-за «прохладных» отношений исполнителей главных ролей в проекте - Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

«Бенедикт и Мартин не друзья, и они не проводят время вместе вне шоу», – цитирует издание источник.

По словам собеседника, Камбербэтч и Фримен являются профессионалами и всегда очень вежливо ведут себя друг с другом.

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«Но там нет тепла, которое можно было бы ожидать после совместных съемок в течение шести лет. Там нет огромного желания вернуться еще на один сезон», –

сказал он.

Как ранее сообщалось, создатели «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали о возможном пятом сезоне проекта.

Напомним, что в России перед выходом заключительной серии четвертого сезона разгорелся скандал. Эпизод под названием «Последнее дело» в озвучке «Первого канала» нелегально появился в Сети за день до своей официальный премьеры.

Как рассказал изданию Sobesednik.ru известный кинопродюсер Вадим Горяинов, устроить такую утечку мог человек «из среднего звена», например, техник или системный администратор.

«Этот человек слил материал и получил свои 5–10 тысяч рублей. Думаю, что его все-таки найдут и примерно накажут», - предположил он, добавив, что, по его мнению, никаких санкций в отношении «Первого канала» со стороны BBC не последует.

«Первому каналу самому специально сливать материал невыгодно, они наверняка не виноваты. Проведут расследование, для обоих сторон нужно все-таки найти виновного», - сказал специалист.

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