Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

Фото: Лента "Образцовый самец 2" была номининована девять раз.

Издание Entertainment Weekly обнародовало список претендентов на одну из главных антипремий в области кинематографа - «Золотую малину». Лидером по количеству номинаций оказался фильм «Образцовый самец 2» с Беном Стиллером, который претендует на победу в девяти категориях.