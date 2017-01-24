Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

Издание Entertainment Weekly обнародовало список претендентов на одну из главных антипремий в области кинематографа - «Золотую малину». Лидером по количеству номинаций оказался фильм «Образцовый самец 2» с Беном Стиллером, который претендует на победу в девяти категориях.
Также в числе «счастливчиков» оказались ленты «Бетмен против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера и «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро.
Среди номинантов издание также упомянуло картины «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение».
Полный список номинантов будет оглашен, по традиции, накануне вручения премии «Оскар».
А обладатели статуэток 37-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля.
Антипремия «Золотая малина» традиционно вручается, начиная с 1981 года. Статуэтками награждаются деятели кино, чьи заслуги отмечены специалистами, как худшие в кинематографе.Еще по этой теме