Малыш и Карлсон станут героями сериала

 

Фото: Кадр из мультфильма

Представители «Союзмультфильма» ведут переговоры с наследниками писательницы Астрид Линдгрен. Продюсеры киностудии намерены снять продолжение легендарной дилогии «Малыш и Карлсон».

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«Переговоры ведутся, они начались еще в 2013 году. Инициатива совместная, поскольку всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы», – рассказали изданию РИА Новости в пресс-службе «Союзмультфильма».

Как пояснил продюсер киностудии Николай Маковский, уже можно определенно сказать: продолжение будет. Однако до сих пор не ясен его формат.

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Если сценаристы и режиссеры «Союзмультфильма» склоняются к сериалу, то мнение наследников шведской писательницы пока неизвестно. Не исключено, что мультфильм выйдет в полнометражном формате.

Один из самых известных советских мультфильмов «Малыш и Карлсон» когда-то стал настоящим прорывом в истории российского кинематографа.

Именно в этой картине Борис Степанцев впервые в истории советской мультипликации применил электрографию – современную методику переноса рисованных элементов на киноленту.

Повесть «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» впервые взялись экранизировать чехословацкие мультипликаторы, выпустив в 1968 году мультфильм с одноименным названием. Однако по популярности все варианты превзошли творения Бориса Степанцова – «Малыш и Карлсон» 1968 года и «Карлсон вернулся», выпущенный двумя годами позднее.

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