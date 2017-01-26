Стала известна дата выхода нового сезона «Игры престолов»

Кинокаталог IMDb опубликовал список эпизодов и дату премьеры седьмого сезона «Игры престолов». Информация впоследствии была удалена с сайта, сообщает The Independent.
- Раскрыты подробности спин-оффа «Игры престолов» 16 января 2017 г.
- Появилась интернет-пародия на «Игру престолов» 16 ноября 2016 г.
Как отмечает издание,
первая серия выйдет на экраны 25 июня. Новый сезон будет состоять из шести эпизодов.
Ранее в январе сообщалось, что в продолжении сериала появится один из умерших персонажей, лорд Уолдер Фрей. В новой «Игре престолов» также снялся ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Он сыграл немого моряка на пиратском корабле «Тишина».
Съемки восьмого, заключительного сезона фэнтези-сериала начнутся в сентябре.
«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».Еще по этой теме