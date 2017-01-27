«Ученика» Кирилл Серебренников вполне могли снимать в Риге

Скандальный фильм режиссера Кирилла Серебренникова - экранизация его же спектакля в московском Гоголь-центре, уже собрал целый букет фестивальных призов и премий. И… вызвал негодование многих зрителей, в том числе и не смотревших фильм. «Ученика» уже обозвали и «русской чернухой» и клеветой на «правильные» духовные ценности общества. И речь идет не только о российском обществе...

Режиссер Кирилл Серебренников лично присутствовал на первом показе «Ученика» в кинотеатре Splendid Palace и ответил на вопросы зрителей. Без этого разговора лично у меня впечатления было бы неполным. Потому что смотришь эту работу на большом экране не то, чтобы с отвращением, но в полном недоумении. Сначала ждешь, когда надоест прикалываться главному герою - злому мальчику Вене. Потом очень хочется вслух сказать: «Не верю! В жизни так не бывает!..» Очень надуманной кажется ситуация и карикатурными образы героев. Им категорически не веришь...

Ситуацию, положенную в основу и театрального спектакля и фильма, придумал немец Мариус фон Майенбург, которого Серебренников считает одним из самых интересных драматургов современности. Что будет, если объявится обличитель-мельчишка, шпарящий цитатами из Библии?

И что могло бы с ним произойти далее, объявись он в действительности именно российской? Об этом сначала в театральном спектакле Гоголь-Центра, а затем языком современного кино и рассказал Кирилл Серебренников, у которого опыт театрально-киношных дублей уже и прежде был.

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Достаточно вспомнить его «Изображая жертву» - театральный спектакль, ставший далее одноименной его же работой в кино, и картиной достаточно сильной. Правда, те, кто видел не только киношную, но и театральную версию сюжета утверждают, что спектакль - по сравнению с фильмом - куда как лучше. С «Учеником» история похожая. Будет так же - или совершенно иначе?.. Хотелось бы сравнить!.. Кстати, в своем театральном воплощении спектакль назывался «М(ученик)», но сути дела не меняет.

Злой мальчик - почти что «зомби», которому все человеческое чуждо - становится своеобразной «лакмусовой бумажкой» для всех прочих. Он провоцирует остальных, вынуждает их реагировать, действовать, проявлять характер.

«Мне интересны люди в сложных ситуациях» - сказал режиссер на встрече со зрителем, проходившей в кинотеатра Splendid Palace. И тут же получил упрек из зала: что живых людей-то в фильме как раз и нет, есть схематичные персонаже - замотанной жизнью матери-одиночки, вламывающей на трех работах, наивного мальчишки-инвалида готового на все, бывших советских женщин-учительниц, которым хоть трава не расти - лишь бы все было шито-крыто...

В главной роли мальчика Вениамина очень убедителен и хорош актер Петр Скворцов. За ним следуешь как под гипнозом: сначала ждешь, что терроризирующий окружающих от имени Господа школьник Веня, наконец-то, скажет, мол, все - хорош прикалываться!.. Но не тут-то было. Веня совсем не шутит. Его христианство - агрессивное, не знающее сомнений и сострадания, этот образ выдержан до конца.

А потом становится просто страшно... Потому-то фильм, о котором давно и по-разному говорят, совершенно не хочется смотреть дома, на компьютерном или телеэкране. Иное дело - зал кинотеатра, большое кино.

Учительница биологии и школьный психолог (Виктория Исакова), может быть, самый здравомыслящий персонаж в этом странном и страшном околошкольном сюжете. Это ей, казалось бы, предстоит погибнуть... или, как минимум, быть изгнанной из школы. Но нет, она остается, прибывает кроссовки к полу: мол, не надейтесь, не сдамся и не уеду. И в этом есть робкий росточек беспомощной и наивной надежды. И не единственный, кстати.

Самая, может быть, человечная сцена в этом кино - вечерние посиделки немолодых и душевно поддавших учительниц, когда они вдруг становятся сами собой, сбрасывают обязательные по службе и должности маски. Это тоже вселяет надежду.

Беспросветной чернухой фильм Кирилла Серебренникова явно не стал, хотя чего-то такого ждешь после официального трейлера ленты. Нет, он сложнее и лучше, чем ждешь можно предположить заранее.

«Ученик» - это притча о том, что, может быть, поменьше нам надо религии в светской жизни?.. Поменьше любых «правильных» стадных догм - национальных, духовных, псевдопатриотических... О том, что иногда все же лучше думать, чем верить, и что надо прислушиваться не только к проповедям, но и к здравому смыслу.

И уж, конечно, история, снятая режиссером с участием молодых и успешных в рекламных проектах продюсеров, она - не только о современной России. Фильм 2016 года уже купили для показа во многжестве стран - от Канады до Австралии. Значит, он попал в некую болевую точку.

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...Кстати, когда съемочная группа еще только присматривала место действия киноверсии «М(ученика)» - «Ученика», выбор вполне мог пасть на Ригу. Увы, изменившийся курс рубля к евро помешал даже рассматривать рижский вариант. Так что снимали кино в Калиниграде. Но в феврале нашумевший фильм Кирилла Серебренникова, наконец-то, можно посмотреть на большом экране и в Риге. Смотрите февральское расписании сеансов в Splendid Palace (27 января - 2 февраля).

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