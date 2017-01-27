Сергей Безруков уложил шестерых НКВДшников в тизере нового сериала

 

Фото: Кадр из трейлера

Вышел новый тизер шпионского детектива «Охота на дьявола». В ролике актер Сергей Безруков, исполнивший главную роль в сериале, вступает в перепалку с сотрудниками НКВД, которые пытаются препятствовать его выходу из дома. Безруков успешно справляется с группой оперативников и уезжает на своем автомобиле.

Еще по этой теме

Сериал посвящен научному открытию российского физика Михаила Филиппова, связанному с передачей энергии взрыва на расстояние (гипотетический луч Филиппова).

В центре сюжета — альтернативная версия событий Второй мировой войны в случае, если бы разработки ученого не были уничтожены.

Реклама

Еще по этой теме
Безруков впервые высказался о разводе

Безруков впервые высказался о разводе

Вот это да! Ирина Безрукова в 50 лет выглядит как 25-летняя девушка

Вот это да! Ирина Безрукова в 50 лет выглядит как 25-летняя девушка

Сергей Безруков тайно женился на новой возлюбленной

Сергей Безруков тайно женился на новой возлюбленной


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Виноград защищает от одного из видов рака Wo&Men

Виноград защищает от одного из видов рака

NASA показало снимок Юпитера в высоком разрешении Hi-Tech

NASA показало снимок Юпитера в высоком разрешении

Неожиданная версия крушения Ту-154 Новости

Неожиданная версия крушения Ту-154

Вы не поверите! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть Wo&Men

Вы не поверите! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть

Сегодня Землю едва не протаранил «астероид-автобус» Hi-Tech

Сегодня Землю едва не протаранил «астероид-автобус»

Киноновости

Российское кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 