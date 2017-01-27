Сергей Безруков уложил шестерых НКВДшников в тизере нового сериала

Вышел новый тизер шпионского детектива «Охота на дьявола». В ролике актер Сергей Безруков, исполнивший главную роль в сериале, вступает в перепалку с сотрудниками НКВД, которые пытаются препятствовать его выходу из дома. Безруков успешно справляется с группой оперативников и уезжает на своем автомобиле.
- Актерами года россияне назвали Козловского и Безрукова, музыкантом - Киркорова, а писателем - Донцову 26 декабря 2016 г.
- Ирина Безрукова повеселилась с друзьями в Юрмале 6 августа 2016 г.
Сериал посвящен научному открытию российского физика Михаила Филиппова, связанному с передачей энергии взрыва на расстояние (гипотетический луч Филиппова).
В центре сюжета — альтернативная версия событий Второй мировой войны в случае, если бы разработки ученого не были уничтожены.
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