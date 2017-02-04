Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

Народный артист России Георгий Тараторкин
 

Народный артист России Георгий Тараторкин. Фото: ITAR-TASS/ScanPix

Народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин скончался в субботу, 4 февраля, на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра имени Моссовета.

Тараторкин - лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ, в 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе.

С 1966 по 1974 годы Тараторкин был актером Ленинградского Государственного ТЮЗа, в театре имени Моссовета он играл с 1974 года.

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Георгий Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, а также «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк» и других.


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