Появился трейлер скандального фильма «Матильда»

В сети был обнародован новый трейлер нашумевшего российскогов фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Лента рассказывает историю любви наследника российского престола цесаревица Николая (будущего царя Николая II) и примы-балерины Матильды Кшесинской.

Выход картины ожидается 25 октября этого года. Изначально премьера была намечена на март, однако ее пришлось перенести из-за скандала, возникшего вокруг ленты.

Свою критику в адрес готовящейся картины высказали активисты российского движения «Царский крест», которые обвинили создателей «Матильды» в антироссийских провокациях.

Реклама

Также свое неудовольствие выразили представители РПЦ и Дома Романовых. В целом же, по информации Общественного совета при Минкультуре РФ, поступало свыше 20 тысяч подписей от людей, желающих запретить фильм на территории России.

Активисты огранизации «Христианское государство — Святая Русь» даже пригрозили поджогами кинотеатрам, в случае показа скандальной ленты.

Режиссер «Матильды» Алексей Учитель подал заявление в Генпрокуратуру, в котором выразил просьбу оградить коллектив съемочной группы от нападок и угроз со стороны экстремистов. Также он отметил в своем заявлении о клевете со стороны Натальи Поклонской.

Матильда Кшесинская - артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского театра. Известна также своими отношениями с августейшими особами Российской империи. Она была фавориткой цесаревича Николая, а также супругой великого князя Андрея Романова.

Еще по этой теме