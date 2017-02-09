Кирилл Серебренников снимет фильм про Цоя и его первый альбом

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о том, как Виктор Цой, лидер группы «Кино», записывал первый альбом.

«Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер фильма-лауреата Каннского фестиваля «Ученик» Кирилл Серебренников снимет историю становления рок-иконы Виктора Цоя. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Он затрагивает период конца 70-х — начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом», — рассказал продюсер проекта Илья Стюарт.

Уточняется, что,

по замыслу создателей, сюжет будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

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Съемки пройдут в Санкт-Петербурге в августе 2017 года, а осенью 2018-го фильм выйдет на экраны. В картине будет использована музыка Цоя и других российских рок-музыкантов.

Виктор Цой — лидер российской группы «Кино», автор таких песен, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен!» «Последний герой», и многих других. Первый альбом «45» вышел в 1982-м. Погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.

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