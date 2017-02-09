Кирилл Серебренников снимет фильм про Цоя и его первый альбом

Кирилл Серебренников
 

Кирилл Серебренников. Фото: Ieva Čīka / LETA

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о том, как Виктор Цой, лидер группы «Кино», записывал первый альбом.

«Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер фильма-лауреата Каннского фестиваля «Ученик» Кирилл Серебренников снимет историю становления рок-иконы Виктора Цоя. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Он затрагивает период конца 70-х — начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом», — рассказал продюсер проекта Илья Стюарт.

Уточняется, что,

по замыслу создателей, сюжет будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

Реклама

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге в августе 2017 года, а осенью 2018-го фильм выйдет на экраны. В картине будет использована музыка Цоя и других российских рок-музыкантов.

Виктор Цой — лидер российской группы «Кино», автор таких песен, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен!» «Последний герой», и многих других. Первый альбом «45» вышел в 1982-м. Погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.

Еще по этой теме
«Отморозков» Серебренникова решили проверить на экстремизм

«Отморозков» Серебренникова решили проверить на экстремизм

Кирилл Серебренников в Риге представит свой фильм «Ученик»

Кирилл Серебренников в Риге представит свой фильм «Ученик»

«Ученика» Кирилла Серебренникова вполне могли снимать в Риге

«Ученика» Кирилла Серебренникова вполне могли снимать в Риге


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR
Земля
Земля, Saulkrastu pag., 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

В Москве откроется первый в мире гаджет-ресторан Hi-Tech

В Москве откроется первый в мире гаджет-ресторан

Горе-певица, исполнившая гимн РФ в финале ЧМ, удивила еще раз Новости

Горе-певица, исполнившая гимн РФ в финале ЧМ, удивила еще раз

Известный танцор откровенно рассказал о романе с Собчак Wo&Men

Известный танцор откровенно рассказал о романе с Собчак

В лесах Амазонки нашли двойник Стоунхенджа Hi-Tech

В лесах Амазонки нашли двойник Стоунхенджа

Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook Hi-Tech

Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook

Российское кино

Режиссеры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 800 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FULL-STACK DEVELOPER
FULL-STACK DEVELOPER
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS/-A
FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 