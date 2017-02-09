«На пятьдесят оттенков темнее»: интересные факты об эротическом фильме

8 февраля в Риге состоялся премьерный показ нашумевшей экранизации романа Э. Л. Джеймс «На пятьдесят оттенков темнее».

В главных ролях фильма по-прежнему снялись Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Читай интересные факты о съемках фильма «На пятьдесят оттенков темнее»:

Это экранизация бестселлера На пятьдесят оттенков темнее Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма Пятьдесят оттенков серого, также снятого по роману Джеймс. Третья книга из серии называется Пятьдесят оттенков свободы. Фильм по ней снимался параллельно со второй частью.

До начала проекта поклонники саги предполагали, что роль Элены Линкольн, бывшей любовницы Кристиана Грея, подошла бы Ким Кэтролл, Мишель Пфайффер и Шарлиз Терон. В итоге ее сыграла Ким Бейсингер.

После выхода первого фильма продюсеры обратили внимание, что многие считают гладко выбритое лицо Джейми Дорнана недостаточно сексуальным для его персонажа, поэтому во втором и третьем фильме Кристиан Грей обзавелся щетиной.

В марте 2015 года режиссер Сэм Тейлор-Джонсон и сценарист Келли Марсел, работавшие над первой частью, заявили, что не возьмутся за проект второго и третьего фильма из-за конфликта с писательницей. Постановщиком Пятьдесят оттенков темноты в итоге стал Джеймс Фоули.

Съемки фильма проходили в Париже (Франция) и Ванкувере (Канада).

Кандидатами на режиссерское кресло были также Ребекка Томас, Марк Пеллингтон и Таня Уэкслер.

Роль Джека Хайда, начальника Анастейши, могла достаться Генри Кавиллу.

Во время съемок проект носил кодовое название Дальнейшие приключения Макса и Бэнкса.

Автор сценария фильмов Пятьдесят оттенков темноты (2017) и Пятьдесят оттенков свободы (2018) Ниал Леонард женат на Э. Л. Джеймс, авторе романа, который лег в основу сюжета франшизы.

Съемки в Ницце, Франция, совпали по времени с террористическим актом 14 июля.

Смотри фотоотчет с премьерного показа фильма «На пятьдесят оттенков темнее» в Риге!

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Aizvērt Премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее» Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Facebook Facebook







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