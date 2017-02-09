«На пятьдесят оттенков темнее»: интересные факты об эротическом фильме

Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого"
 

Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого". Фото: AP/Scanpix

8 февраля в Риге состоялся премьерный показ нашумевшей экранизации романа Э. Л. Джеймс «На пятьдесят оттенков темнее».

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В главных ролях фильма по-прежнему снялись Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Читай интересные факты о съемках фильма «На пятьдесят оттенков темнее»:

  • Это экранизация бестселлера На пятьдесят оттенков темнее Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма Пятьдесят оттенков серого, также снятого по роману Джеймс. Третья книга из серии называется Пятьдесят оттенков свободы. Фильм по ней снимался параллельно со второй частью.
  • До начала проекта поклонники саги предполагали, что роль Элены Линкольн, бывшей любовницы Кристиана Грея, подошла бы Ким Кэтролл, Мишель Пфайффер и Шарлиз Терон. В итоге ее сыграла Ким Бейсингер.
  • После выхода первого фильма продюсеры обратили внимание, что многие считают гладко выбритое лицо Джейми Дорнана недостаточно сексуальным для его персонажа, поэтому во втором и третьем фильме Кристиан Грей обзавелся щетиной.
  • В марте 2015 года режиссер Сэм Тейлор-Джонсон и сценарист Келли Марсел, работавшие над первой частью, заявили, что не возьмутся за проект второго и третьего фильма из-за конфликта с писательницей. Постановщиком Пятьдесят оттенков темноты в итоге стал Джеймс Фоули.

  • Съемки фильма проходили в Париже (Франция) и Ванкувере (Канада).
  • Кандидатами на режиссерское кресло были также Ребекка Томас, Марк Пеллингтон и Таня Уэкслер.
  • Роль Джека Хайда, начальника Анастейши, могла достаться Генри Кавиллу.
  • Во время съемок проект носил кодовое название Дальнейшие приключения Макса и Бэнкса.
  • Автор сценария фильмов Пятьдесят оттенков темноты (2017) и Пятьдесят оттенков свободы (2018) Ниал Леонард женат на Э. Л. Джеймс, авторе романа, который лег в основу сюжета франшизы.
  • Съемки в Ницце, Франция, совпали по времени с террористическим актом 14 июля.

Смотри фотоотчет с премьерного показа фильма «На пятьдесят оттенков темнее» в Риге!

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Премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Фото: Премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее»0

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