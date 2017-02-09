«На пятьдесят оттенков темнее»: интересные факты об эротическом фильме

8 февраля в Риге состоялся премьерный показ нашумевшей экранизации романа Э. Л. Джеймс «На пятьдесят оттенков темнее».
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В главных ролях фильма по-прежнему снялись Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Читай интересные факты о съемках фильма «На пятьдесят оттенков темнее»:
- Это экранизация бестселлера На пятьдесят оттенков темнее Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма Пятьдесят оттенков серого, также снятого по роману Джеймс. Третья книга из серии называется Пятьдесят оттенков свободы. Фильм по ней снимался параллельно со второй частью.
- До начала проекта поклонники саги предполагали, что роль Элены Линкольн, бывшей любовницы Кристиана Грея, подошла бы Ким Кэтролл, Мишель Пфайффер и Шарлиз Терон. В итоге ее сыграла Ким Бейсингер.
- После выхода первого фильма продюсеры обратили внимание, что многие считают гладко выбритое лицо Джейми Дорнана недостаточно сексуальным для его персонажа, поэтому во втором и третьем фильме Кристиан Грей обзавелся щетиной.
- В марте 2015 года режиссер Сэм Тейлор-Джонсон и сценарист Келли Марсел, работавшие над первой частью, заявили, что не возьмутся за проект второго и третьего фильма из-за конфликта с писательницей. Постановщиком Пятьдесят оттенков темноты в итоге стал Джеймс Фоули.
- Съемки фильма проходили в Париже (Франция) и Ванкувере (Канада).
- Кандидатами на режиссерское кресло были также Ребекка Томас, Марк Пеллингтон и Таня Уэкслер.
- Роль Джека Хайда, начальника Анастейши, могла достаться Генри Кавиллу.
- Во время съемок проект носил кодовое название Дальнейшие приключения Макса и Бэнкса.
- Автор сценария фильмов Пятьдесят оттенков темноты (2017) и Пятьдесят оттенков свободы (2018) Ниал Леонард женат на Э. Л. Джеймс, авторе романа, который лег в основу сюжета франшизы.
- Съемки в Ницце, Франция, совпали по времени с террористическим актом 14 июля.
Смотри фотоотчет с премьерного показа фильма «На пятьдесят оттенков темнее» в Риге!