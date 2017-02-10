Названы лучшие фильмы и сериалы для наркоманов

 

Фото: кадр из сериала «В самое пекло»

Издание Fader опубликовало список лучших фильмов и шоу сервиса Netflix для наркоманов. Всего в подборку попали 17 проектов.

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Возглавила рейтинг документальная лента немецкого режиссера Вернера Херцога «В самое пекло» 2016 года.

Режиссер исследует феномен вулканов, сопровождая в экспедиции ученого Клайва Оппенгеймера.

Вторую строчку занимает четвертый эпизод сериала «Проще простого» американского кинематографиста Джо Сванберга — представителя поджанра «мамблкор», который характеризуется натурализмом и естественностью диалогов.

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Замыкает тройку лидеров шоу «Странная дружба» от издания National Geographic, в центре сюжета которого привязанность, возникшая между особями разных видов, к примеру, между черепахой и детенышем бегемота.

В подборку также вошли такие проекты, как научно-фантастическая картина «Муха» 1958 года, подростковый ромком «Лиззи Магуайер», драма «Примесь», триллер братьев Коэн «Бартон Финк» и телепрограмма «Сумеречная зона».

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