Названы лучшие фильмы и сериалы для наркоманов

Издание Fader опубликовало список лучших фильмов и шоу сервиса Netflix для наркоманов. Всего в подборку попали 17 проектов.
- Эксперты назвали популярнейшие фильмы и актеров России 13 января 2017 г.
- Названы фильмы 2016 года с наибольшим числом ляпов 13 декабря 2016 г.
- Вышедшие в 2016 году фильмы собрали в один трейлер 7 декабря 2016 г.
- Каскадер за две минуты показал трюки из культовых голливудских фильмов 30 ноября 2016 г.
- Все фильмы о Гарри Поттере показали в одном видео 30 ноября 2016 г.
Возглавила рейтинг документальная лента немецкого режиссера Вернера Херцога «В самое пекло» 2016 года.
Режиссер исследует феномен вулканов, сопровождая в экспедиции ученого Клайва Оппенгеймера.
Вторую строчку занимает четвертый эпизод сериала «Проще простого» американского кинематографиста Джо Сванберга — представителя поджанра «мамблкор», который характеризуется натурализмом и естественностью диалогов.
Замыкает тройку лидеров шоу «Странная дружба» от издания National Geographic, в центре сюжета которого привязанность, возникшая между особями разных видов, к примеру, между черепахой и детенышем бегемота.
В подборку также вошли такие проекты, как научно-фантастическая картина «Муха» 1958 года, подростковый ромком «Лиззи Магуайер», драма «Примесь», триллер братьев Коэн «Бартон Финк» и телепрограмма «Сумеречная зона».Еще по этой теме