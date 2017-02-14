Трамп послужил вдохновением для Ларса фон Триера при создании фильма о маньяке

Датский режиссер Ларс фон Триер заявил, что черпал вдохновение при создании своего нового фильма «Дом, который построил Джек» про серийного убийцу в истории президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian во вторник, 14 февраля.

««Дом, который построил Джек» чествует идею о том, что жизнь зла и бездушна, что, к сожалению, было недавно доказано возвышением Хомо Трампуса (Homo trumpus) — крысиного короля», — отметил кинематографист.

Фильм «Дом, который построил Джек» рассказывает историю высокоинтеллектуального серийного убийцы Джека, роль которого исполнил Мэтт Диллон. В ленте также сыграли Райли Кио, Бруно Ганц и Софи Гробель. Премьера картины намечена на 2018 год.

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Ларс фон Триер также снял такие фильмы, как «Меланхолия», «Догвилль», «Идиоты», «Антихрист» и двухсерийную ленту «Нимфоманка» с Шарлоттой Генсбур.

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