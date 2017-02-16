Выборы президента США положат в основу сезона «Американской истории ужасов»

Продюсер, режиссер и сценарист сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи
 

Продюсер, режиссер и сценарист сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи. Фото: AP/ScanPix

Продюсер, режиссер и сценарист сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи заявил, что продолжение хоррора будет посвящено выборам президента США, прошедшим в 2016 году. Об этом сообщает The Independent в четверг, 16 февраля.

Мерфи отметил, что съемки седьмого сезона начнутся в июне. «Я думаю, сюжет заинтересует многих людей», — добавил он.

Продюсер допустил, что в сериале появится персонаж в образе республиканца Дональда Трампа.

В предыдущих сезонах «Американской истории ужасов» рассказывалось о доме с привидениями, психбольнице для душевнобольных преступников, цирке уродов, а также о пансионе для одаренных девушек, созданном ковеном ведьм.

Реклама

Сериал выходит с 2011 года,

на данный момент выпущено шесть сезонов. В каждом из них рассказывается уникальная история, при этом основной актерский состав не меняется.

Напомним, Трамп победил представительницу Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах президента США, прошедших 8 ноября 2016 года. 20 января республиканец вступил в должность главы государства. На следующий день в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании и других странах прошли акции протеста против Трампа, которого обвиняли, в частности, в расизме и сексизме.

Еще по этой теме
Названы актеры шестого сезона «Американской истории ужасов»

Названы актеры шестого сезона «Американской истории ужасов»

Умерла актриса из Американской истории ужасов

Умерла актриса из Американской истории ужасов

Режиссер рассказал о роли Леди Гаги в «Американской истории ужасов»

Режиссер рассказал о роли Леди Гаги в «Американской истории ужасов»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Найден трактат Черчилля об инопланетянах Hi-Tech

Найден трактат Черчилля об инопланетянах

С работы домой не вернулась 39-летняя рижанка Новости

С работы домой не вернулась 39-летняя рижанка

Девушка отказалась от соцсетей на неделю и вот, что она говорит Hi-Tech

Девушка отказалась от соцсетей на неделю и вот, что она говорит

Что на самом деле делает женщину страстной и привлекательной Wo&Men

Что на самом деле делает женщину страстной и привлекательной

СМИ: Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО Wo&Men

СМИ: Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Киноновости

Кино и ТВ

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 