«Золотого медведя» Берлинале получил венгерский фильм «О теле и душе»

Режиссер фильма "О теле и душе" Ильдико Эньеди (справа)
 

Режиссер фильма "О теле и душе" Ильдико Эньеди (справа). Фото: AFP/LETA

Победителем 67-го Берлинского кинофестиваля стал венгерский фильм «О теле и душе». Об этом сообщается на сайте Берлинале.

Еще по этой теме

Он рассказывает об «удивительно красивой истории любви», которая разворачивается на скотобойне в Будапеште.

Гран-при жюри Золотого медведя получил сенегальсий режиссер Ален Гомис за фильм Фелисите о певице из Киншасы, которая всеми способами пытается помочь своему тяжелобольному сыну.

Реклама

Серебряного медведя за лучшую режиссуру получил финский кинематографист Аки Каурисмяки, представивший фильм «Другая сторона надежды» о беженце из Сирии.

Лучшей актрисой Берлинале признана Ким Мин-хи из Южной Кореи, снявшаяся в картине Хона Сан Су «В одиночестве на пляже ночью».

Вручения "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале

Фото: Вручения "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале0

«Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль получил австрийский актер Георг Фридрих, снявшийся в фильме немецкого режиссера Томаса Арслана «Светлые ночи».

Приз за лучший сценарий получили Себастьян Лелио и Гонсало Маса за фильм «Фантастическая женщина» о транссексуале.

Награды в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм удостоилась польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд за картину След.

Гран-при международного жюри достался фильму «Школа номер 3» украинки Елизаветы Смит и немца Георга Жено о школьниках в Донбассе.

Еще по этой теме
Вручена главная награда Берлинского кинофестиваля

Вручена главная награда Берлинского кинофестиваля

Объявлены лауреаты Берлинского кинофестиваля

Объявлены лауреаты Берлинского кинофестиваля

Итоги Берлинского международного кинофестиваля

Итоги Берлинского международного кинофестиваля


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Baloži, 56000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 177000 EUR

reklama.vesti.lv

Репчатый лук может подорвать сердце Wo&Men

Репчатый лук может подорвать сердце

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники» Hi-Tech

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Названы сроки исчезновения альпийских курортов Hi-Tech

Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной Wo&Men

Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной

Лайма Вайкуле перенесла операцию Wo&Men

Лайма Вайкуле перенесла операцию

Киноновости

Кинофестивали

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF FINANCIAL OFFICER
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 