Вернувшуюся моду на фильмы про 80-е объяснили возрастающей мощью России

Мода на атрибуты 1980-х годов в фильмах и сериалах объясняется ностальгией, вызванной вновь возрастающей мощью России. Такое мнение выразила колумнист The Guardian Хэдли Фриман в статье, опубликованной в субботу, 18 февраля.
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«Атмосфера 80-х будто возвращается в политическом плане:
Дональд Трамп, архетипная фигура властолюбивого Манхэттена, теперь президент США, а подъем могущества России напоминает возобновление холодной войны»,
— написала Фриман.
По ее мнению, схожесть обстановки заставляет режиссеров и зрителей ностальгировать. В пример автор приводит эпизод «Сан-Джуниперо» сериала «Черное зеркало», в котором персонажи попадают в 80-е, а также шоу «Очень странные дела», вдохновленное той же эпохой.
«Я думаю, что
у миллениалов возникает особая ностальгия, потому что мы все время испытываем то же самое, несмотря на то, что не застали ту эпоху»,
— отметила актриса Шеннон Перзер, сыгравшая в «Очень странных делах».
Фриман также добавила, что оба проекта — не о самой эпохе, а о поп-культуре и кинематографе 80-х, через которые пропущена действительность.Еще по этой теме