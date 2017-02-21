Финальные сцены 45 оскароносных фильмов за 45 лет объединили в один ролик

В Сети появился ролик, в котором объединены финальные сцены 45 фильмов, удостоенных премии «Оскар» с 1970 года до наших дней. Видео опубликовано на канале Room 237 на Vimeo.
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Каждое десятилетие представлено несколькими картинами.
В монтаж попали такие ленты, как «Титаник», «Форрест Гамп», «Крестный отец», «Молчание ягнят» и «Бердмэн».
Запись сопровождается композицией The Middle of the World Николаса Брителла из фильма «Лунный свет».
В этом году церемония вручения «Оскара» пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.
Видео: The Final Scenes of the Oscars from Room 237 on Vimeo.Еще по этой теме