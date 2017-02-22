В Лондоне стартовали съемки фильма о Хане Соло - контрабандисте, негодяе и герое

Хан Соло
 

Хан Соло. Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"

На днях в Лондоне официально стартовали съемки сольного фильма об одном из главных героей франшизы «Звездные войны» Хане Соло и его верном товарище Чубакке. Производством пока еще безымянной картины занимается лондонская студия Pinewood, на которой ранее были сняты «Пробуждение силы» и «Изгой-один».

Как рассказывает Disney на сайте, посвященном вселенной «Звездных войн», в новой картине будет рассказано об обстоятельствах первой встречи пары контрабандистов с шулером и мошенником Ландо Клариссианом.

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Действие фильма будет разворачиваться до событий фильма «Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда». В сообщении, посвященном старту проекта, легендарный пилот «Тысячелетнего сокола» Хан Соло назван контрабандистом, негодяем и героем.

Режиссерские обязанности на этот раз разделили Кристофер Миллер и Фил Лорд, в главных ролях снимаются Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Йонас Суотамо, а также Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж.

«Наблюдать за тем, как талантливые люди из разных стран мира объединяются, вдохновленные одной целью, созданием настоящего произведения искусства, иначе, как чудом, не назовешь. Мы не можем даже как-то пошутить на этот счет, потому что ужасно взволнованы и по-настоящему счастливы», - говорят режиссеры.

Премьера фильма назначена на 25 мая 2018 года.


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