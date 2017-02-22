В Лондоне стартовали съемки фильма о Хане Соло - контрабандисте, негодяе и герое

На днях в Лондоне официально стартовали съемки сольного фильма об одном из главных героей франшизы «Звездные войны» Хане Соло и его верном товарище Чубакке. Производством пока еще безымянной картины занимается лондонская студия Pinewood, на которой ранее были сняты «Пробуждение силы» и «Изгой-один».
Как рассказывает Disney на сайте, посвященном вселенной «Звездных войн», в новой картине будет рассказано об обстоятельствах первой встречи пары контрабандистов с шулером и мошенником Ландо Клариссианом.
Han
First
Shot pic.twitter.com/KReR6rgKFT— Chris Miller (@chrizmillr) 30 января 2017 г.
Действие фильма будет разворачиваться до событий фильма «Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда». В сообщении, посвященном старту проекта, легендарный пилот «Тысячелетнего сокола» Хан Соло назван контрабандистом, негодяем и героем.
Режиссерские обязанности на этот раз разделили Кристофер Миллер и Фил Лорд, в главных ролях снимаются Олден Эйренрайк, Дональд Гловер, Йонас Суотамо, а также Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж.
Han Solo - Smuggler. Scoundrel. Hero. A new Star Wars Story begins. https://t.co/6mjWKQcwwk pic.twitter.com/dWJwccpY33— Star Wars (@starwars) 21 февраля 2017 г.
«Наблюдать за тем, как талантливые люди из разных стран мира объединяются, вдохновленные одной целью, созданием настоящего произведения искусства, иначе, как чудом, не назовешь. Мы не можем даже как-то пошутить на этот счет, потому что ужасно взволнованы и по-настоящему счастливы», - говорят режиссеры.
Премьера фильма назначена на 25 мая 2018 года.