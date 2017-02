Режиссера «Ла-Ла Ленд» жестоко обманули с «Оскаром»

В ночь с субботы на воскресенье в Голливуде прошла 89-я церемония вручения наград ведущей мировой кинопремии «Оскар». Академики определили в 24 категориях лучшие фильмы и роли прошлого года.

Больше всего наград (пять) собрал номинировавшийся в 14 категориях фильм «Ла-Ла Ленд». Тем не менее,

конец церемонии был омрачен скандальным поведением организаторов,

которые во время определения главной награды вечера – премии за «Лучший фильм» – то ли намеренно, то ли нет вручили главный «Оскар» не тому режиссеру.

Изначально победителем был назван фильм «Ла-Ла Ленд». Он считался фаворитом в десяти категориях. И не случайно. Красивая сказка, где современные герои переносятся в золотую эпоху Голливуда, когда вера в американскую мечту была тверда, влюбленные могли ничего не бояться, а фильмы про джаз и чечетку правили кинопрокатом. Однако, когда персонажам Райана Гослинга и Эммы Стоун приходится выбирать между собственной цельностью и счастьем другого человека, они принимают решение, невозможное в классическом фильме.

