Режиссера «Ла-Ла Ленд» жестоко обманули с «Оскаром»

Во время 89-й церемонии награждения кинопремии «Оскар» разыгралась настоящая драма. Организаторы церемонии решили проверить не только нервы телезрителей. Невероятному унижению подвергся режиссер фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмиен Шазелл.

В ночь с субботы на воскресенье в Голливуде прошла 89-я церемония вручения наград ведущей мировой кинопремии «Оскар». Академики определили в 24 категориях лучшие фильмы и роли прошлого года.

Больше всего наград (пять) собрал номинировавшийся в 14 категориях фильм «Ла-Ла Ленд». Тем не менее,

конец церемонии был омрачен скандальным поведением организаторов,

которые во время определения главной награды вечера – премии за «Лучший фильм» – то ли намеренно, то ли нет вручили главный «Оскар» не тому режиссеру.

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Видео

Изначально победителем был назван фильм «Ла-Ла Ленд». Он считался фаворитом в десяти категориях. И не случайно. Красивая сказка, где современные герои переносятся в золотую эпоху Голливуда, когда вера в американскую мечту была тверда, влюбленные могли ничего не бояться, а фильмы про джаз и чечетку правили кинопрокатом. Однако, когда персонажам Райана Гослинга и Эммы Стоун приходится выбирать между собственной цельностью и счастьем другого человека, они принимают решение, невозможное в классическом фильме.

Видео

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66— Good Morning America (@GMA) February 27, 2017

Кто бы мог подумать, что реальные актеры переживут все те эмоции из фильма, стоя на сцене Dolby Theatre.

Им, праздновавшим свой успех, сообщили о том, что "произошла ошибка и победил "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса.

В итоге в прямом смысле этого слова пришлось отбирать статуэтку у ничего не понимающего режиссера Дэмиена Шазелла. Раньше в истории «Оскара» бывало, что победителя называли в «шутку», но такого, чтобы «Оскар» вручили, а затем отобрали, – не было никогда.











































































































































Aizvērt В Голливуде проходит церемония вручения Оскара AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA AFP/AP/EPA/REUTERS/LETA







Честно говоря, при просмотре финальных минут премии теплилась надежда, что «Оскар» впервые в истории получат два фильма – пусть и совершенно противоположных по своей тематике.

И кто бы мог подумать, что церемония завершится таким провалом.

Во всех смыслах.

Речь даже не идет о том, что обманули зрителей. Совершенно невероятно представить, что чувствует человек, которому вручили приз такого уровня, дали сказать слова благодарности в адрес близких и любимых ему людей. Миллионы людей ему рукоплещут. А потом его лишают всего. Это самый большой скандал из всех, которые случались в истории кинопремии. И, похоже, кинокритики правы: «Оскар» умер.

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