Финальный трейлер фильма о Кинг-Конге стал хитом

 

Фото: Кадр из видео

Кинокомпания Warner Bros. Pictures обнародовала на собственном YouTube-канале финальный трейлер фильма «Конг: Остров черепа». Ролик мгновенно стал вирусным и получил за первые сутки более 2,2 миллионов просмотров.

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В фильме главные роли исполняют актеры Том Хиддлстон и Бри Ларсон. Режиссером картины выступил Джордан Вот-Робертс.

Фильм построен на истории об экспедиции к Острову черепа, которая по сюжету происходила в 1970-е годы. Участники экспедиции, сами того не осознавая, пробуждают «титанические силы природы» и провоцируют войну человека и монстра.

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В ленте также снимаются Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман и Тоби Кеббелл. Выход фильма на широкие экраны ожидается 10 марта этого года.

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