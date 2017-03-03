Вышел новый трейлер «Пиратов Карибского моря 5»

 

Фото: Кадр из видео

Компания Disney выпустила новый большой трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — пятой и заключительной части киноэпопеи о приключениях капитана Джека Воробья.

Ролик появился на YouTube-канале американской телепередачи The Ellen Show, в которой состоялась его эксклюзивная премьера.

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Главную роль в новой части франшизы, как всегда, играет Джонни Депп. В картине также снялись Орландо Блум, Хавьер Бардем, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Голшифте Фарахани, Пол Маккартни и другие.

Мировая премьера ленты состоится 26 мая.

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