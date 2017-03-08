Объявлена дата выхода пятого «Индианы Джонса»

Студия Disney назвала дату выхода продолжения франшизы про исследователя Индиану Джонса. Премьера пятого фильма намечена на 19 июля 2019 года, сообщает NME во вторник, 7 марта.

Роль Индианы Джонса вновь исполнит американский актер Харрисон Форд. Режиссером выступит Стивен Спилберг, создатель всех предыдущих фильмов франшизы.

«Индиана Джонс — один из величайших героев в истории кино, и мы ждем не дождемся, когда сможем вернуть его на экраны», — заявил председатель Walt Disney Studios Алан Хорн.

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По информации издания,

Спилберг привлечет к работе над пятой частью «Индианы Джонса» режиссера Джорджа Лукаса, который придумал главного персонажа приключенческой саги.

В четвертом, предыдущем фильме франшизы — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — герой встречается со своей первой любовью, которую играет актриса Карен Аллен, и со своим взрослым сыном (Шайя ЛаБаф).

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