Объявлена дата выхода пятого «Индианы Джонса»

Харрисон Форд
 

Харрисон Форд. Фото: REUTERS/Scanpix

Студия Disney назвала дату выхода продолжения франшизы про исследователя Индиану Джонса. Премьера пятого фильма намечена на 19 июля 2019 года, сообщает NME во вторник, 7 марта.

Роль Индианы Джонса вновь исполнит американский актер Харрисон Форд. Режиссером выступит Стивен Спилберг, создатель всех предыдущих фильмов франшизы.

«Индиана Джонс — один из величайших героев в истории кино, и мы ждем не дождемся, когда сможем вернуть его на экраны», — заявил председатель Walt Disney Studios Алан Хорн.

Реклама

По информации издания,

Спилберг привлечет к работе над пятой частью «Индианы Джонса» режиссера Джорджа Лукаса, который придумал главного персонажа приключенческой саги.

В четвертом, предыдущем фильме франшизы — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — герой встречается со своей первой любовью, которую играет актриса Карен Аллен, и со своим взрослым сыном (Шайя ЛаБаф).

Еще по этой теме
Видео: Харрисон Форд впервые смотрит «Индиану Джонс»?

Видео: Харрисон Форд впервые смотрит «Индиану Джонс»?

71-летний Форд сыграет Индиану Джонса

71-летний Форд сыграет Индиану Джонса

Спилберг рассказал о дальнейшей судьбе Индианы Джонса

Спилберг рассказал о дальнейшей судьбе Индианы Джонса


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25700 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Европа запустила ракету на украинском двигателе Hi-Tech

Европа запустила ракету на украинском двигателе

ЧП Бауского края — лишь «первая ласточка» катастрофы Новости

ЧП Бауского края — лишь «первая ласточка» катастрофы

Жители Латвии бросились сдавать на права Новости

Жители Латвии бросились сдавать на права

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной модели Wo&Men

Чудовищная трагедия: врачи спасают зрение сыну известной модели

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года Hi-Tech

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года

Звезды кино

Киноновости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 