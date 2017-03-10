Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так...

 

Фото: Кадр из фильма

В сети появился первый трейлер комедии Лючии Аньелло «Очень плохие девчонки», в которой снялись в главных ролях Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт Маккиннон и Иланой Глейзер.

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В оригинале название фильма звучит как Rough Night, что в переводе означает «Бурная ночь», но прокатчики решили, что название «Очень плохие девчонки» подойдет лучше к сюжету фильма.

А сюжет весьма интересен:

бывшие одноклассницы решили вспомнить свою молодость и отправились на отвязный девичник в Майами. Но их безудержное веселье омрачает труп стриптизера, от которого 4 подругам теперь нужно поскорей избавиться.

Главная задача при этом - не попасться в руки полиции.

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Мировая премьера комедии состоится 16 июня 2017 года.

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