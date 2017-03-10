Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так...

В сети появился первый трейлер комедии Лючии Аньелло «Очень плохие девчонки», в которой снялись в главных ролях Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт Маккиннон и Иланой Глейзер.
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В оригинале название фильма звучит как Rough Night, что в переводе означает «Бурная ночь», но прокатчики решили, что название «Очень плохие девчонки» подойдет лучше к сюжету фильма.
А сюжет весьма интересен:
бывшие одноклассницы решили вспомнить свою молодость и отправились на отвязный девичник в Майами. Но их безудержное веселье омрачает труп стриптизера, от которого 4 подругам теперь нужно поскорей избавиться.
Главная задача при этом - не попасться в руки полиции.
Мировая премьера комедии состоится 16 июня 2017 года.Еще по этой теме