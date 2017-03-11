Кит Харингтон рассказал о новом грандиозном сезоне «Игры престолов»

Кит Харингтон
 

Кит Харингтон. Фото: REUTERS/Scanpix

Британский актер Кит Харингтон, который известен по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о будущем седьмом сезоне фэнтезийной саги, передает ABC News. Он отметил, что грядущий сезон станет самым грандиозным из уже выпущенных, и длительное его ожидание будет оправдано.

«В этом сезоне меньше эпизодов, так что создатели потратили больше денег на каждую серию. Поэтому их качество выросло», - заявил Харингтон.

Кроме того он намекнул, что еще более впечатляющим должен стать финал фентезийной саги.

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«Игра престолов» - телевизионный сериал, снятый телеканалом HBO по мотивам серии книг писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

В настоящее время сага уже насчитывает шесть сезонов. Однако планируется также создание седьмого и восьмого.

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