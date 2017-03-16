Ностальгия наступает: Составлен список лучших фильмов 90-х

Журнал о кино Little White Lies составил рейтинг 100 лучших фильмов, вышедших на экраны в 1990-х годах. Полный список приводится на сайте издания.

Лидером стала французская лента «Хорошая работа» режиссера Клер Дени. Картина рассказывает о жизни солдат Иностранного легиона в Африке.

Второе место занял фильм «Конец долгого дня» британца Теренса Дэвиса. На третьей строчке — «Бездельник» Ричарда Линклейтера.

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В первую десятку также вошли ленты «Яркий летний день» Эдварда Янга, «Спасение» Тодда Хейнса, «Странные дни» Кэтрин Бигелоу, «Муниципальное жилье» Фредерика Вайсмана, «Игра» Дэвида Финчера, «Портрет юной девушки в середине 60-х в Брюсселе» Шанталь Акерман и «Звездный десант» Пола Верховена.

Завершает рейтинг боевик Яна де Бонта «Скорость» с Киану Ривзом. В нем история разворачивается вокруг заминированного пассажиром автобуса, который взорвется, если стрелка спидометра опустится ниже восьмидесяти километров в час.

Стоит отметить, что конец двадцатого века обогатил мировой кинематограф множеством стоящих и содержательных картин, среди них «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера», «Криминальное чтиво», «Титаник», «Шоу Трумана», «Достучаться до небес», «Пробуждение», «Матрица» и многие другие.

Дорогие читатели, а какие фильмы 1990-х годов любите пересмартивать вы? Пишите в комментариях названия своих любимых фильмов!

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