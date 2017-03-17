Видео: Как выжить в войне машин, или трансформеры наступают

Кадр из фильма "Трансформеры"
 

Кадр из фильма "Трансформеры". Фото: Publicitātes

В сети появился новый трейлер фантастического боевика «Трансформеры 5: Последний рыцарь». В проморолике, выложенном на YouTube-канале Transformers: The Last Knight, юная героиня Иззи (Изабела Монер) рассказывает, как маленькой девочке выжить, когда на Земле идет война между гигантскими инопланетными роботами-трансформерами.

В фильме также снялись Энтони Хопкинс, Марк Уолберг и Лора Хэддок. Режиссером стал Майкл Бэй. Мировая премьера пятой части франшизы намечена на 21 июня.

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«Трансформеры» — серия игрушек от американской компании Hasbro и японской фирмы TakaraTomy.

С ростом популярности роботов-трансформеров Hasbro сняла несколько мультфильмов, а затем компания Paramount Pictures создала серию высокобюджетных блокбастеров, в которых рассказывается о вторжении инопланетных разумных машин, способных трансформироваться в легковые автомобили, грузовики, самолеты и другую технику.

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