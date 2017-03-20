Не тратьте свое время: Названы худшие западные сериалы года

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Авторитетный англоязычный сайт-агрегатор Metacritic обнародовал рейтинг худших западных сериалов года, который включает самые провальные проекты, вышедшие в эфир до настоящего времени, передает The Business Insider.

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Лидером антирейтинга стало телевизионное шоу Железный кулак от канала Netflix с Финном Джонсом и Джессикой Хенвик в главных ролях. Сериал рассказывает о герое-борце с криминалитетом, который наделен сверхспособностями.

Далее в первой десятке следуют сериалы Тренировочный день (CBS), Звезда (Fox), В розыске (Fox), Выкуп (CBS), Похищенный (NBC), Изумрудный город (NBC), По ту сторону (Freeform), 24 часа: Наследие (Fox) и Мик (Fox).

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Рейтинг составлен на основе мнений критиков. Полный список насчитывает 18 сериалов, которые получили самые низкие оценки профессионалов.

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