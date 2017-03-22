Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак

 

Фото: Sergey Malgavko / Sputnik

В Эстонии скончался советско-эстонский актер Лембит Ульфсак. Об этом в среду, 22 марта, сообщает портал ERR.

Артист умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Последний фильм с участием кинодеятеля, финская картина «Фехтовальщик», вышел в 2015 году. В 2016-м актер снялся в российском телесериале канала НТВ «Гастролеры».

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В фильмографии Ульфсака такие классические ленты советского кинематографа, как «ТАСС уполномочен заявить…», «Мэри Поппинс, до свидания», «Легенда о Тиле», «Смерть под парусом» и «В поисках капитана Гранта».

Лембит Ульфсак также известен как режиссер. Среди созданных им фильмов — «Радости среднего возраста» (1987) и «Тайный агнец» (1992).

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