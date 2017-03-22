Уникальное событие: латвийский режиссер представил фильм на русском языке

На экраны Латвии на этой неделе выходит новый фильм Станислава Токалова «То, что они не видят». Кроме латвийских актеров в нем заняты российские Евгений Ткачук и Катерина Шпица. Вся история рассказана на русском языке, при этом деньги частично дал Латвийский национальный киноцентр. Некоторые счастливчики, кто видел картину до официальной премьеры говорят, что это может быть лучший фильм года. Так ли это? И как должны были сложиться звезды, чтобы получился один большой интернациональный проект? Русский TVNET пообщался с актерами и режиссером-дебютантом.

О чем новый латвийский фильм

Картина сразу привлекает внимание нестандартным для Латвии сюжетом — это любовная история, в которой обычной девушке конкуренцию составляет искусственный интеллект, при этом главный герой находится в коме.

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«Сценарий понравился сразу.

Я сразу сказала: «Да, мы на эти пробы пойдем, хочу попробовать».

Многие спрашивали, как я не побоялась работать с дебютантом, но я даже не обратила на это внимания, - рассказала на пресс-конференции исполнительница главной роли, российская актриса Катерина Шпица. - В сценарии меня зацепила мысль. И то, что его писал очень молодой человек с глубоким пониманием жизни. Это проникновение в сознание, в конфликт личности».

Катерина Шпица и Андрис Кейшс. Фото: Янис Шкапарс/TVNET





Актриса уточнила, что давно хотела большую работу, в которой мало слов и много внутреннего переживания. «Это фильм о движении человека к человеку, как мы видим друг друга и каковы мы в соединении.

Фильм о любви в широком смысле слова»,

- указала Шпица, отметив, что вообще-то она очень разборчива к ролям.

«В фильме — первые шаги искусственного интеллекта действовать, когда машина начинает что-то делать независимо от человека. Человек сам себя помещает в колбу, где он становится фантазией. Это переход от чувственного уровня к искусственному сознанию», - уточнил исполнитель главной роли Евгений Ткачук, а Катерина Шпица добавила, что на самом деле не верит, что в искусственном интеллекте может появиться личность: «Никто не запрограммирует искусственный интеллект так, чтобы образовалась магическая случайность».



































Aizvērt Пресс-конференция фильма "То, что они не видят" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET











«У фильма интересное будущее, вряд ли он вызовет индифферентное мнение (безразличие). Кино со своей спецификой, поэтому

будут как восхищенные зрители, так и те, кто скажет, что такая форма повествования неприемлема»,

- считает молодой латвийский режиссер Стас Токалов. Это его первая полнометражная картина. В 2014 году короткометражный фильм Токалова «Простые надежды» был удостоен национальной премии Большой Кристапс.

Постер фильма. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Работа над «То, что они не видят», по словам Станислава, началась с картины, которую он как идею использовал для плаката фильма: «Девушка, разделенная пополам, - это фотография одного известного венгерского фотографа. С нее все началось, с картины. Когда я ее увидел, я подумал, как это похоже на человека, о котором я думаю, о главной героине фильма. Эта работа была у самых истоков идеи фильма».

Главная проблема — деньги

Снять кино в Латвии очень непросто. Это не секрет. Поэтому каждая картина сразу становится событием. Главный продюсер фильма Гунтис Тректерис рассказал, что работа финансировалась тремя путями: часть денег дал Национальный киноцентр, часть средств — частные инвесторы, что нечасто бывает в Латвии, закончить кино помог краудфандинг (сбор средств в интернете). Помогли российская платформа «Планета» и Катерина Шпица, которая от своего имени обратилась за помощью, чтобы помочь команде найти средства на коррекцию звука.

Режиссер Стас Токалов пояснил Русскому TVNET, что деньги важны для того, чтобы купить время: «Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя времени. Что-то попробовать, остановиться, подумать, чтобы не было ощущения, что ты должен через 15 минут всех распустить, технику отдать и уходить домой. В этом сложность большая».





































































































Aizvērt Премьера фильма Станислава Токалова "То, что они не видят" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET











На отсутствие денег как главную проблему указала и исполнительный продюсер картины Ивета Дортане, пояснив, что то, что должны делать 30 человек, делали трое. «Как только появляются деньги, ты сразу начинаешь думать, как правильно их распределить, что важнее. Мы начинали снимать, когда еще не были собраны все необходимые средства, но мы не могли ждать, иначе бы поезд ушел. Мы в процессе продолжали искать деньги... Многие помогали. Кто-то шины дал, кто-то покормил.

Были незнакомые люди, которые перечисляли 100-200 евро, были и те, кто перечислял 5 евро.

Капелька к капельке, так и собирали».

Что запомнилось на съемках

Русский TVNET поинтересовался у актеров, чем им запомнились съемки, что было легко, а в чем были сложности. Пожалуй, и сложнее, и одновременно легче по сравнению с другими было Евгению Ткачуку, ведь половину фильма его герой пролежал в коме: «Я привык как-то физически существовать на площадке. Все роли у меня очень подвижные, а здесь я никак не мог физику выражать, и оставалось только внутренне как-то работать. Это и самое легкое для артиста, и в то же время самое сложное».

Евгений Ткачук. Фото: Янис Шкапарс/TVNET





Евгений также отметил, что будет всегда вспоминать место, где снималась картина. Это Кукшу муйжа — поместье, построенное в 16 веке недалеко от Тукумса. «Замечательное место. Каждый раз, когда я приезжал туда, казалось, что действительно погружаешься в какую-то атмосферу. Дом очень красивый, озеро сумасшедшее рядом, и та тема, которую затронул внутри этого дома Стас, действительно с каждым днем все накапливалась, - пояснил актер. - Каждый раз, когда я вижу название фильма, сразу вспоминаю этот дом.

Дом, который был моей крепостью, и в то же время тюрьмой».

А вот Арнис Лицитис с теплом будет вспоминать всех актеров, с которыми он поработал на площадке. Особенно он оценил работу именно Евгения Ткачука. «Я в последнее время особо российские сериалы не смотрю, но я должен сказать, что он «крутой» актер. Это вы увидите и на экране. Талантливый парень», - указал Лицитис.

Арнис Лицитис. Фото: Янис Шкапарс/TVNET





Какое будущее у фильма

Во-первых, многое зависит от зрителей: как они воспримут картину, какими мнениями будут делиться. Если вам уже удалось посмотреть фильм, напишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Напомним, «То, что они не видят» будут показывать по всей Латвии.

Во-вторых, Стас Токалов не скрывает, что будет пробовать принять участие в различных кинофестивалях. «Должно повезти немножко, чтобы туда попасть. Но мы везде будем пробовать», - пообещал он.

Станислав Токалов. Фото: Янис Шкапарс/TVNET





Ну а все актеры как один хвалят молодого режиссера и уверены, что у него все должно получиться. «Думаю, его знания о кино, о жизни, умение актерам все это сказать, что он видит в материале, что у него в голове и что у него в сердце... Пусть Бог даст, чтобы у него был материал, что снимать, и деньги, на что снимать. И он это сделает. Пусть ему повезет», - указал Русскому TVNET латвийский актер Арнис Лицитис.

«Он по какому-то интересному своему пути идет.

Дай Бог, чтобы не останавливался, двигался, потому что это очень интересный творец»,

- добавил российский актер Евгений Ткачук.

Кстати, у Стаса Токалова уже есть идеи новых картин и снимать он их хочет именно в Латвии: «Мне здесь абсолютно комфортно. Это мой дом. Я здесь живу, я здесь родился. Меня люди поддерживают. Я это чувствую. Здесь идеи лучше приходят в голову. Если будет возможность снимать кино здесь, я буду всегда это делать здесь», - пообещал режиссер.