Три минуты замешательства: возможно, самый странный мультфильм Интернета

 

Фото: Кадр из видео

Новой самой странной сенсацией Интернета стало видео мультипликатора из Лос-Анджелеса Кирстен Лепор под названием «Hi, Stranger» («Привет, чужак»), на котором обнаженное существо с круглой головой и еще более круглым задом вещает умиротворенным голосом.

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«Привет, чужак. Давно не виделись. Мне тебя не хватало. Это ничего - ты можешь смотрет на мой зад (...) Знаешь, иногда так сложно совершать поступки. Они требуют много духовной энергии и я устаю. Я хочу только быть здесь и отдыхать вместе с тобой», - это лишь некоторые реплики из странного ролика.

Художницу, которая принимала участие в создании анимационного сериала «Adventure Time» канала «Cartoon Network», на создание этого необычного образа вдохновил рисунок в записной книжке писателя Кента Осборна.

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Озвучил существо мультипликатор Гарет Дейвис. «Я знала, что он сможет уловить правильную интимную интонацию странного бесполого существа, которую искала», - написала художница.

Мнения зрителей о необычном видео разошлись - кто-то заявил, что почувствовал дискомфорт во время просмотра, другие же, напротив, расслабились от услышанного и увиденного.

Дорогие читатели, напишите в комментариях, как вы оцениваете творчество подобного рода и какие чувства вызвало видео у вас.

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