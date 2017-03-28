«Настоящий детектив» могут продлить на третий сезон

 

Фото: Кадр из сериала

Сериал «Настоящий детектив» может быть продлен на третий сезон. Предполагается, что вместе с Ником Пиццолатто работать над шоу будет Дэвид Милч, автор «Дэдвуда» и «Полиции Нью-Йорка».

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Предполагаемое партнерство, пишет Deadline, пока находится в «эмбриональной» стадии. Entertainment Weekly утверждает, что Пиццолатто уже сочинил сценарии первых двух эпизодов.

Параллельно режиссер занимается подготовкой к римейку сериала об адвокате Перри Мейсоне с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

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Напомним, премьера «Настоящего детектива» состоялась в 2014 году. Сериал быстро завоевал благосклонность критиков и любовь зрителей.

В первом сезоне главные роли сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Второй сезон с Колином Фаррелом, Рэйчел Макадамс и Винсом Воном балансировал на грани провала. Недавно Макконахи заявил, что готов вернуться к своей роли.


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