«Настоящий детектив» могут продлить на третий сезон

Сериал «Настоящий детектив» может быть продлен на третий сезон. Предполагается, что вместе с Ником Пиццолатто работать над шоу будет Дэвид Милч, автор «Дэдвуда» и «Полиции Нью-Йорка».
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Предполагаемое партнерство, пишет Deadline, пока находится в «эмбриональной» стадии. Entertainment Weekly утверждает, что Пиццолатто уже сочинил сценарии первых двух эпизодов.
Параллельно режиссер занимается подготовкой к римейку сериала об адвокате Перри Мейсоне с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
Напомним, премьера «Настоящего детектива» состоялась в 2014 году. Сериал быстро завоевал благосклонность критиков и любовь зрителей.
В первом сезоне главные роли сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Второй сезон с Колином Фаррелом, Рэйчел Макадамс и Винсом Воном балансировал на грани провала. Недавно Макконахи заявил, что готов вернуться к своей роли.