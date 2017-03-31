Новинка кино: Такого страшного трейлера вы еще не видели

Киностудия Warner Bros. обнародована на своем YouTube-канале WBRussia русскоязычный трейлер фильма «Оно», снятого по одноименной книге Стивена Кинга. Лента появится на широких экранах 7 сентября этого года.
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В главных ролях в фильме снимаются Билл Скарсгорд, Джейден Либерхер, Джек Дилан Грейзер и Уайат Олефф. Режиссером фильма выступил Андрес Мускетти.
«Оно» - драматический фильм ужасов, который раскрывает историю о группе детей, которых терроризирует неизвестное существо, которое черпает силу из страха, а также разочарования и ненависти.
Дети решают противостоять существу, которое уже давно держит в страхе жителей их городка.Еще по этой теме