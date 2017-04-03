Сильвестр Сталлоне покинул «Неудержимых»

Сильвестр Сталлоне
 

Сильвестр Сталлоне. Фото: AP/Scanpix

Сильвестр Сталлоне решил покинуть франшизу «Неудержимые», ради которой он собрал ключевых актеров классических боевиков 1990-х годов. Проект был поставлен под угрозу из-за разногласий, которые у актера возникли с продюсером Ави Лернером.

Как автор идеи, Сталлоне настаивал на собственном видении визуальных эффектов в «Неудержимых-4». Еще одним пунктом разногласий стал режиссер очередной картины, пишет Deadline.

Источники издания, знающие долгую историю отношений Сталлоне и Лернера, отмечают, что обычно актер и продюсер решали подобные вопросы, выкурив вместе пару сигар, однако в данном случае они не могут договориться уже четыре года. Это заставляет предполагать, что лидер команды «Неудержимых» Барни Росс завершил свою карьеру.

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«Мы договорились по поводу 95% вещей, но есть моменты, по поводу которых мы не можем прийти к согласию. Я не думаю, что на этом все закончилось, но вы можете писать что хотите», -

сказал журналистам Ави Лернер.

Стоит отметить, и ранее некоторые трудности в реализации проекта связывали с именем неуступчивого продюсера. Так, из-за разногласий с ним в первой части картины категорически отказался сниматься Стивен Сигал. Также Лернер настоял на сокращении сцен поединков в первом фильме.

Теоретически Лернер может выпустить четвертую часть «Неудержимых», задействовав ключевых актеров из предыдущих частей, однако пока никакой информации о релизе не появлялось.

Напомним, в «Неудержимых» снимались такие звезды, как Джейсон Стейтем, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Харрисон Форд, Микки Рурк, Жан-Клон Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Эрик Робертс, Джет Ли, Чак Норрис, Антонио Бандерас, Рэнди Кутюр, Ронда Роусон и другие.

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