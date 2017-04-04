«Призрак в доспехах» с «голой» Скарлетт Йоханссон провалился в прокате

Фантастический блокбастер «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в главной роли провалился в американском прокате. В первые выходные лента принесла своим создателям лишь 19 миллионов долларов, а это можно считать неудачей для ленты с бюджетом в 110 миллионов, передает Screen Rant.

Создатели уповают на то, что картина хотя бы условно окупится после того, как выйдет на широкие экраны в Китае и Японии.

По данным THR, молодое поколение фильм «Призрак в доспехах» не заинтересовал.

Преимущественно, билеты покупали люди старше 25 лет, кроме того, основную аудиторию (боее 61 процента) составили мужчины.

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Для Скарлетт Йоханссон эти показатели также неприятны. Фильм «Люси» Люка Бессона с ней же в главной роли принес в первые прокатные выходные значительно больше - 43,9 миллиона.

В то же время хорошие показатели показывают в прокате фильмы «Босс-молокосос», «Красавица и чудовище», а также «Конг: Остров черепа».

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