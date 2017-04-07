Шварценеггер отказался участвовать в «Неудержимых» без Сталлоне

Арнольд Шварценеггер
 

Арнольд Шварценеггер. Фото: AP/Scanpix

Арнольд Шварценеггер заявил, что не собирается появляться в четвертой части "Неудержимых", если автор идеи, сценарист и режиссер оригинального фильма Сильвестр Сталлоне не вернется в проект. "Неудержимых" без Слая просто нет. Я не представляю себе фильм без него", - сказал знаменитый актер в интервью Entertainment Weekly.

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В начале недели стало известно, что Сталлоне решил покинуть франшизу «Неудержимые», ради которой он собрал ключевых актеров классических боевиков 1990-х годов. Проект был поставлен под угрозу из-за разногласий, которые у актера возникли с продюсером Ави Лернером.

Шварценеггер признался, что был не очень доволен ролью, отведенной его персонажу в третьей части франшизы, однако заверил, что был готов продолжить сотрудничество при условии, что его роль получит развитие.

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«Вы знаете, я думаю, что первая и вторая часть были потрясающими. Но в третьей, на мой взгляд, моя роль была прописана не очень хорошо», - отметил актер. Он заявил, что считает «Неудержимых» захватывающей идеей, и выразил уверенность в том, что у Сталлоне есть хорошие идеи по поводу очередного сиквела.

Стоит отметить, и ранее некоторые трудности в реализации проекта связывали с именем неуступчивого продюсера. Так, из-за разногласий с ним в первой части картины категорически отказался сниматься Стивен Сигал. Также Лернер настоял на сокращении сцен поединков в первом фильме.

Теоретически Лернер может выпустить четвертую часть «Неудержимых», задействовав ключевых актеров из предыдущих частей, однако пока никакой информации о релизе не появлялось.

Напомним, в «Неудержимых» снимались такие звезды, как Джейсон Стейтем, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Харрисон Форд, Микки Рурк, Жан-Клон Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Эрик Робертс, Джет Ли, Чак Норрис, Антонио Бандерас, Рэнди Кутюр, Ронда Роусон и другие.

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