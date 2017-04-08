Кирилл Серебренников раскрыл замысел своего фильма о Викторе Цое

Кирилл Серебренников
 

Кирилл Серебренников. Фото: Ieva Čīka / LETA

Худрук «Гоголь-центра», режиссер театра и кино Кирилл Серебренников в интервью ТАСС рассказал о фильме, посвященном раннему этапу творчества группы «Кино» и ее лидеру Виктору Цою.

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Представители кинокомпании Hype Film ранее утверждали, что картина Серебренникова будет описывать события конца 1970-х - начала 1980-х годов, когда музыканты только готовились к записи своего дебютного альбома. Однако режиссер решил сузить сюжет до лета 1983 года.

«Это будет история не только про Цоя, это не байопик, посвященный всей его жизни», - говорит Серебренников.

«Это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл, история очень чистая, романтическая, пронзительная.

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Мы придумываем картину про любовное настроение, свободу и музыку. Я вообще считаю, что свободы без любви не бывает. И эти ребята, про которых мы снимаем фильм, ощущали себя свободными, хоть и жили за железным занавесом, и при этом умели любить на полную катушку», - говорит режиссер.

Съемки картины начнутся в августе этого года в Санкт-Петербурге по сценарию Лилии и Михаила Идовых. Кастинг должен завершиться до конца апреля. По предварительным данным, фильм выйдет летом 2018 года под названием «Лето».

Рассуждая о том, почему «Цой жив», а его песни по-прежнему весьма актуальны и популярны, Серебренников в качестве причин отметил «силу огромного таланта и подлинное дыхание свободы».

«Цой погиб в 1990 году, за год до распада СССР. И он себя ничем не дискредитировал - ни дальнейшей жизнью, ни изменой своему образу. Это действительно последний герой», - говорит Серебренников.

По мнению худрука «Гоголь-центра», рокеры, которые жили в «лютом совке, за железным занавесом» и при этом писали свою музыку, были по-настоящему свободны. «И конечно, благодаря им начались невероятные, необратимые процессы в головах у людей. Они показали, что есть другая жизнь, другие герои, другие лица, а не только серые, одинаково постриженные под бобрик люди с погонами, внешними или внутренними», - говорит он.

Дебютный альбом будущей легенды русского рока записывался в 1982 году в Доме пионеров Красногвардейского района Петербурга при участии музыкантов «Аквариума» и с использованием драм-машины в связи с отсутствием барабанщика. Получившийся магнитоальбом из 13 песен был назван «45».

Сам Цой позднее говорил, что запись вышла довольно «сырой», но альбом поспособствовал популярности возглавляемой Цоем рок-группы «Кино», которая стала культовой в стране в 1980-х годах и остается таковой для многих до сих пор.

В 1988 году вышли фильм «Игла» с Цоем в главной роли и музыкальный альбом «Группа крови», которые породили настоящую «киноманию» в стране: тысячи подростков слушали «Кино», стриглись «под Цоя», одевались в черное и учились играть на гитаре.

Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. Похоронен в Петербурге.

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