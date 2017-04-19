Появились новые интригующие проморолики фильма «Чужой: Завет»

Компания 20th Century Fox опубликовала два новых видеоролика из фильма «Чужой: Завет».

В одном эпизоде героиня актрисы Кэтрин Уотерстон записывает видеообращение для своего отца, в другом — Кристофер Орам (актер Билли Крудап) говорит о величии Творца. Эти речи прерываются сценами погони и криками.

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Эта картина станет непрямым продолжением фильма «Прометей» и второй частью приквела серии фильмов о Чужих, а также шестым фильмом в киновселенной «Чужих».

В фильме снялись Майкл Фассбендер, Джеймс Франко, Гай Пирс, Нуми Рапас и другие, передает The Hollywood Reporter.

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