Что смотреть на майских выходных: 9 мини-сериалов на любой вкус

Специально для тех, кто не готов связать себя длительными отношениями с какой-нибудь «Игрой престолов», к майским выходным Русский TVNET выбрал девять коротких сериалов на любой вкус, для просмотра которых вполне может хватить пары вечеров.

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Потерянная комната

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Сюжет этого фантастического и мистического мини сериала строится вокруг загадочной комнаты № 10, которая находится в мотеле Sunshine где-то в штате Нью-Мексико. Когда-то здесь произошло что-то ужасное, после чего, комната бесследно исчезла, но предметы, которые в ней находились, приобрели необычные свойства. Так появилась ручка, излучающая микроволны, автобусный билет, перемещающий человека в желаемое место, расческа, останавливающая время и многое другое, на что в обычной жизни мы мало обращаем внимания. Главный герой случайно получает ключ от этой самой 10-й комнаты и теперь ему придется выяснить всю правду о существующем вне пространства и времени номере мотеля, спасти пропавшую дочь Анну и узнать, что если весь мир устроен не так просто, как нам кажется?

Продолжительность: 3 серии

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11.22.63

Очередная экранизация научно-фантастического романа короля мистики и ужасов Стивена Кинга, повествующего об учителе английского языка, которому представляется отличная возможность заглянуть в 60-е годы и предотвратить убийство Кеннеди. Но главный герой даже не мог предположить, что у прошлого есть свои загадки, соблазны и последствия.

Продолжительность: 8 серий

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Титаник

Мини-сериал про самое известное в мире кораблекрушение, снятый к 100-летию трагедии, в некоторой степени немного глубже раскрывает человеческие драмы, которые разворачиваются на борту этого роскошного лайнера. Удивительно, но здесь нет главных героев, а вместо этого в сюжете фигурируют чуть ли не 90 действующих лиц, стоящих на всех ступенях социальной лестницы — от аристократических семейств до люмпенов. И только когда корабль столкнулся с айсбергом и начал тонуть, стало ясно, что перед лицом неминуемой смерти все равны — и миллионеры, и простые рабочие…

Продолжительность: 4 серии

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Записки юного врача

Английский мини-сериал по одноименному циклу рассказов Михаила Булгакова про молодого доктора, который в неспокойное революционное время приезжает в маленькую деревушку, чтобы лечить местных жителей. Главному герою (которого играет Дэниел Рэдклифф) приходится весьма нелегко, ведь он вынужден сталкиваться не только с трудностями своей профессии, вроде ампутации ног, трудных родов, дифтерией и сифилисом, но и чрезмерным суеверием пациентов, невежеством и вечной зимой за окном.

Продолжительность: 8 серий

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Милдред Пирс

Жизнь преподносит домохозяйке Милдред Пирс печальные сюрпризы и заставляет искать выход из сложных обстоятельств. Оставшись одна с двумя детьми, героиня вынуждена строить свою жизнь с нуля. Обладая кулинарным талантом, в поиске средств к существованию она открывает свой ресторан. Все бы хорошо, но действие происходит в годы Великой Депрессии, а у героини еще и проблемы в отношениях с собственной дочерью. Сериал о трагедии личностного распада, наполненный красивыми, живописными кадрами под потрясающее музыкальное сопровождение.

Продолжительность: 5 серий

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Прикуп

Фредди Джексон (Том Харди) только что вышел из тюрьмы. Он отсидел срок, во время которого успел наладить кое-какие связи и теперь готов вместе со своим преданным кузеном бросить вызов всему миру, не останавливаясь ни перед чем, а их жены и дети страдают от сложной жизни с такими мужьями. Сериал с самого начала отправляет зрителя в жутковатую атмосферу преступного мира 80-х. Здесь поднимается извечный вопрос: что важнее бизнес или семья?

Продолжительность: 4 серии

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Утопия

«Эксперименты Утопии» легендарный графический роман, окутанный тайной. Жизни пяти малознакомых людей, в руки которых попала рукопись, оказываются под угрозой. Когда по твоему следу идет безжалостная секретная организация известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство. Британский триллер с фирменной атмосферой тотальной паранойи и горой трупов вокруг — отличный способ провести выходные. Кстати, в июле стартует второй сезон!

Продолжительность: 6 серий

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Небесный суд

Что ожидает человека после смерти? По мнению авторов картины «Небесный суд», в процессе рассмотрения дела о дальнейшей судьбе души умершего участвуют как сторона обвинения, так и сторона защиты. Прокурор Андрей (Андрей Пореченков) и адвокат Вениамин (Константин Хабенский) — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Именно они решают, куда направить душу человека после смерти, в Рай или в Ад, взвешивая поступки каждого. В одно из дел неожиданно вмешиваются личные интересы Андрея: на скамью подсудимых попадает человек, сделавший предложение его вдове.

Продолжительность: 4 серии

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Большая маленькая ложь

В спокойном калифорнийском пригороде матери чрезмерно опекают своих детей, отцы зарабатывают миллионы, дети выглядят безупречно, как и особняки, в которых они живут. Однако за идеальным фасадом всегда скрывается что-то ужасное! Сюда приезжает мать-одиночка Джейн вместе с сыном. Вскоре она находит себе не только подруг, но и врагов.... никто даже подумать не мог, что все это закончится убийством на благотворительном балу в школе.

Продолжительность: 7 серий