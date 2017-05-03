Что смотреть на майских выходных: 9 мини-сериалов на любой вкус

Кадр из фильма "11.22.63"
 

Кадр из фильма "11.22.63". Фото: AP/Scanpix

Специально для тех, кто не готов связать себя длительными отношениями с какой-нибудь «Игрой престолов», к майским выходным Русский TVNET выбрал девять коротких сериалов на любой вкус, для просмотра которых вполне может хватить пары вечеров.

Youtube

Потерянная комната

Реклама

Сюжет этого фантастического и мистического мини сериала строится вокруг загадочной комнаты № 10, которая находится в мотеле Sunshine где-то в штате Нью-Мексико. Когда-то здесь произошло что-то ужасное, после чего, комната бесследно исчезла, но предметы, которые в ней находились, приобрели необычные свойства. Так появилась ручка, излучающая микроволны, автобусный билет, перемещающий человека в желаемое место, расческа, останавливающая время и многое другое, на что в обычной жизни мы мало обращаем внимания. Главный герой случайно получает ключ от этой самой 10-й комнаты и теперь ему придется выяснить всю правду о существующем вне пространства и времени номере мотеля, спасти пропавшую дочь Анну и узнать, что если весь мир устроен не так просто, как нам кажется?

Продолжительность: 3 серии

Youtube

11.22.63

Очередная экранизация научно-фантастического романа короля мистики и ужасов Стивена Кинга, повествующего об учителе английского языка, которому представляется отличная возможность заглянуть в 60-е годы и предотвратить убийство Кеннеди. Но главный герой даже не мог предположить, что у прошлого есть свои загадки, соблазны и последствия.

Продолжительность: 8 серий

Youtube

Титаник

Мини-сериал про самое известное в мире кораблекрушение, снятый к 100-летию трагедии, в некоторой степени немного глубже раскрывает человеческие драмы, которые разворачиваются на борту этого роскошного лайнера. Удивительно, но здесь нет главных героев, а вместо этого в сюжете фигурируют чуть ли не 90 действующих лиц, стоящих на всех ступенях социальной лестницы — от аристократических семейств до люмпенов. И только когда корабль столкнулся с айсбергом и начал тонуть, стало ясно, что перед лицом неминуемой смерти все равны — и миллионеры, и простые рабочие…

Продолжительность: 4 серии

Youtube

Записки юного врача

Английский мини-сериал по одноименному циклу рассказов Михаила Булгакова про молодого доктора, который в неспокойное революционное время приезжает в маленькую деревушку, чтобы лечить местных жителей. Главному герою (которого играет Дэниел Рэдклифф) приходится весьма нелегко, ведь он вынужден сталкиваться не только с трудностями своей профессии, вроде ампутации ног, трудных родов, дифтерией и сифилисом, но и чрезмерным суеверием пациентов, невежеством и вечной зимой за окном.

Продолжительность: 8 серий

Youtube

Милдред Пирс

Жизнь преподносит домохозяйке Милдред Пирс печальные сюрпризы и заставляет искать выход из сложных обстоятельств. Оставшись одна с двумя детьми, героиня вынуждена строить свою жизнь с нуля. Обладая кулинарным талантом, в поиске средств к существованию она открывает свой ресторан. Все бы хорошо, но действие происходит в годы Великой Депрессии, а у героини еще и проблемы в отношениях с собственной дочерью. Сериал о трагедии личностного распада, наполненный красивыми, живописными кадрами под потрясающее музыкальное сопровождение.

Продолжительность: 5 серий

Youtube

Прикуп

Фредди Джексон (Том Харди) только что вышел из тюрьмы. Он отсидел срок, во время которого успел наладить кое-какие связи и теперь готов вместе со своим преданным кузеном бросить вызов всему миру, не останавливаясь ни перед чем, а их жены и дети страдают от сложной жизни с такими мужьями. Сериал с самого начала отправляет зрителя в жутковатую атмосферу преступного мира 80-х. Здесь поднимается извечный вопрос: что важнее бизнес или семья?

Продолжительность: 4 серии

Youtube

Утопия

«Эксперименты Утопии» легендарный графический роман, окутанный тайной. Жизни пяти малознакомых людей, в руки которых попала рукопись, оказываются под угрозой. Когда по твоему следу идет безжалостная секретная организация известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство. Британский триллер с фирменной атмосферой тотальной паранойи и горой трупов вокруг — отличный способ провести выходные. Кстати, в июле стартует второй сезон!

Продолжительность: 6 серий

Youtube

Небесный суд

Что ожидает человека после смерти? По мнению авторов картины «Небесный суд», в процессе рассмотрения дела о дальнейшей судьбе души умершего участвуют как сторона обвинения, так и сторона защиты. Прокурор Андрей (Андрей Пореченков) и адвокат Вениамин (Константин Хабенский) — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Именно они решают, куда направить душу человека после смерти, в Рай или в Ад, взвешивая поступки каждого. В одно из дел неожиданно вмешиваются личные интересы Андрея: на скамью подсудимых попадает человек, сделавший предложение его вдове.

Продолжительность: 4 серии

Youtube

Большая маленькая ложь

В спокойном калифорнийском пригороде матери чрезмерно опекают своих детей, отцы зарабатывают миллионы, дети выглядят безупречно, как и особняки, в которых они живут. Однако за идеальным фасадом всегда скрывается что-то ужасное! Сюда приезжает мать-одиночка Джейн вместе с сыном. Вскоре она находит себе не только подруг, но и врагов.... никто даже подумать не мог, что все это закончится убийством на благотворительном балу в школе.

Продолжительность: 7 серий


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sunīši, 360000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Babīte, 168000 EUR

reklama.vesti.lv

Рижанка:мужчина в военной форме хотел заманить мою дочь в машину Новости

Рижанка:мужчина в военной форме хотел заманить мою дочь в машину

Пассажиры авиарейса пострадали из-за редкого природного явления Новости

Пассажиры авиарейса пострадали из-за редкого природного явления

Кендалл Дженнер стала самой голой гостьей Met Gala Wo&Men

Кендалл Дженнер стала самой голой гостьей Met Gala

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе Hi-Tech

Посмотри: 10 тюнингованных машин встретились в одном драгрейсе

Белая медведица родила двойню: крохи весят 600 г, рост 15 см Wo&Men

Белая медведица родила двойню: крохи весят 600 г, рост 15 см

Кино и ТВ

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 