Актер повторил паучью походку из «Экзорциста», и у него вышло намного страшнее

 

Фото: AP/Scanpix

Актёр фильмов ужасов Трой Джеймс, сыгравший в «Пустоте» и «Сумеречных охотниках», невероятно убедительно повторил сцену из культового фильма «Экзорцист» и очень всех напугал.

Изображая из себя одержимого человеческого паука, Трой заставляет поверить любого смотрящего, что им не поздоровится. С трудом верится, что обычный человек может быть настолько гибким.

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На английском такая сцена называется «spidewalk» — паучья походка. Начиная с «Экзорциста» 1973 года, такое поведение героя стало символом одержимости.

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