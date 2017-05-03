«Форсаж 8» установил рекорд по сборам в Китае

 

Фото: пресс-фото

Лента значительно опередила по популярности своего предшественника - седьмую часть франшизы.

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Фильм «Форсаж 8» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае, собрав около 2,44 миллиарда юаней (350 миллионов долларов), сообщает местное издание «Синьхуа».

Эта сумма стала рекордной среди голливудских фильмов, выпущенных в прокат в Китае.

Также сообщается, что лента опередила по сборам предыдущую часть франшизы, которая принесла своим создателям в 2015 году только 2,42 миллиарда юаней.

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При этом, по информации издания Filmix, фильм преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате всего за две недели.

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