«Форсаж 8» установил рекорд по сборам в Китае

Лента значительно опередила по популярности своего предшественника - седьмую часть франшизы.

Фильм «Форсаж 8» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае, собрав около 2,44 миллиарда юаней (350 миллионов долларов), сообщает местное издание «Синьхуа».

Эта сумма стала рекордной среди голливудских фильмов, выпущенных в прокат в Китае.

Также сообщается, что лента опередила по сборам предыдущую часть франшизы, которая принесла своим создателям в 2015 году только 2,42 миллиарда юаней.

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При этом, по информации издания Filmix, фильм преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате всего за две недели.

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