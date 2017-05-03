«Форсаж 8» установил рекорд по сборам в Китае

Лента значительно опередила по популярности своего предшественника - седьмую часть франшизы.
- Появился новый зрелищный трейлер «Форсажа 8» 10 марта 2017 г.
- Вышел трейлер нового «Форсажа» с Вином Дизелем 12 декабря 2016 г.
- Вин Дизель хочет вернуть героя Пола Уокера в следующих «Форсажах» 26 сентября 2016 г.
Фильм «Форсаж 8» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае, собрав около 2,44 миллиарда юаней (350 миллионов долларов), сообщает местное издание «Синьхуа».
Эта сумма стала рекордной среди голливудских фильмов, выпущенных в прокат в Китае.
Также сообщается, что лента опередила по сборам предыдущую часть франшизы, которая принесла своим создателям в 2015 году только 2,42 миллиарда юаней.
При этом, по информации издания Filmix, фильм преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате всего за две недели.Еще по этой теме