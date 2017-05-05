СМИ: На съемки нового «Чужого» кровь доставляли бочками

Согласно информации издания SFX Magazine, на съемки фильма «Чужой: Завет» кровь доставляли в бочках объемом около 150 литров, а не 18 литров, как это обычно бывает. Таким количеством крови можно в полной мере объяснить взрослый рейтинг будущей картины.

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«Если вы любите кровь, мы не оставим вас разочарованными», - прокомментировал съемки продюсер фильма Марк Хаффам. Кроме того, известно, что

ксеноморф - так называемый персонаж Чужой - на этот раз будет представлен не только компьютерной графикой, но также и переодетым в чудовище человеком.

Как отметил режиссер картины Ридли Скотт, человек может повести себя на съемочной площадке спонтанно и сделать то, чего никто не ожидает. В то же время компьютерная графика этой спонтанности лишена.

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Выход фильма на широкие экраны ожидается 18 мая этого года.

Ранее сообщалось, что был обнародован трейлер фильма «Чужой: Завет». Ролик стал хитом Сети уже в первые сутки.

ЧИТАЙ НА TVNET: Вышел новый трейлер фильма «Чужой: Завет»

Русский трейлер:

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