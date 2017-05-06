Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры

Ален Делон
 

Ален Делон. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Легендарный французский актер и любимец миллионов женщин Ален Делон объявил о том, что осенью снимется в последнем фильме в своей карьере, передает Parisien.

«Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме»,

− заявил 81-летний актер. Он отметил, что картина будет рассказывать о любви между мужчиной его возраста и женщиной лет пятидесяти. Партнершей Делона станет Жюльетт Бинош.

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Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры

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Напомним, актер не появлялся на киноэкране с 2008 года, когда вышла картина «Астерикс на Олимпийских играх», где он сыграл Цезаря. Помимо кино, Делон также работает в театре и снимается в телесериалах.

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