Во Франции стартует Каннский кинофестиваль

Во Франции 17 мая открывается 70-й Каннский кинофестиваль. В этом году за главную награду конкурса - «Золотую пальмовую ветвь» - будут бороться восемнадцать фильмов.

В рамках открытия будет показана лента Арно Деплешена «Призраки Исмаэля» с Марион Котийяр, Шарлотой Генсбур и Луи Гаррелем.

Что касается главной награды конкурса, то за нее будут бороться фильмы Софии Копполы «Роковое искушение», Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя», Франсуа Озона «Двуличный любовник», драма Михаэля Ханеке «Happy End», фильм Мишеля Хазанавичуса «Молодой Годар», картина Жака Дуайона «Роден», а также другие.

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В основную конкурсную программу, в том числе, вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая». Лента создана по мотивам повести Достоевского, а ее съемки проходили в Латвии.























































































































































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Каннский фестиваль - одно из ключевых ежегодных событий в области кинематографа. Он традиционно проводится в конце мая в курортном городе Канн.

Кинофестиваль является одним из старейших в мире, а также относится к числу наиболее престижных.