I'll be back: Шварценеггер снимется в продолжении «Терминатора»

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что намерен сняться в шестой части фильма «Терминатор», пишет The Mirror.

Актер сообщил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить следующую часть блокбастера.

«Он (фильм − ред.) возвращается. Он продвигается вперед. У него (Кэмерона) есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу», − заявил Шварценеггер. «Я буду в фильме», − подтвердил актер, которому скоро исполняется 70 лет..

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Напомним, последняя часть боевика «Терминатор: Генезис» вышла на экраны в 2015 году. Ранее сообщалось, что кинокомпания Paramount Pictures отказалась от дальнейшего развития франшизы «Терминатор» и закрыла проект.



















Aizvērt Арнольд Шварценеггер с женой Марией Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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