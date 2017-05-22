I'll be back: Шварценеггер снимется в продолжении «Терминатора»

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что намерен сняться в шестой части фильма «Терминатор», пишет The Mirror.
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Актер сообщил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить следующую часть блокбастера.
«Он (фильм − ред.) возвращается. Он продвигается вперед. У него (Кэмерона) есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу», − заявил Шварценеггер. «Я буду в фильме», − подтвердил актер, которому скоро исполняется 70 лет..
Напомним, последняя часть боевика «Терминатор: Генезис» вышла на экраны в 2015 году. Ранее сообщалось, что кинокомпания Paramount Pictures отказалась от дальнейшего развития франшизы «Терминатор» и закрыла проект.Еще по этой теме