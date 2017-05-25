Стало известно, какие сериалы нового телесезона самые ожидаемые

 

Фото: скриншот видео

Сериал «Спецназ» от телеканала CBS и совместный проект о мутантах Marvel и Fox «Одаренные» возглавляют список самых ожидаемых телепроектов сезона 2017-2018 годов согласно данным опроса общественного мнения, проведенного Civic Science, сообщает Variety.

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Первое место рейтинга занял сериал «Спецназ», рассказывающий об элитном отряде спецназа ВМС США, который занимается решением самых сложных задач ради обеспечения безопасности страны. В ролях снялись Дэвид Бореаназ, Макс Тириот, Кельвин Уильямс, Джуди Макги Берли. Премьера запланирована на осень 2017 года.

На втором месте среди самых ожидаемых сериалов оказался проект «Одаренные». Производством сериала от Fox занимаются Брайан Сингер, Саймон Кингберг, Лорен Шулер Доннер и создатель «Черной метки» Мэтт Никс. Со стороны Marvel над проектом работают Джеф Лоэб и Джим Чори. В центре сюжета - родители, которые обнаруживают сверхъестественные способности в своих детях. В ролях - Джеми Чон, Эми Экер, Стивен Мойер, Блэр Рэдфорд, Шон Тил, Эмма Дюмон, Натали Элин Линд.

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Проект основан на персонажах «Людей-Икс» - команде супергероев-мутантов из комиксов издательства Marvel Comics, созданных Стэном Ли и Джеком Керби.

Среди других сериалов, выхода которых зрители ждут с нетерпением, - «Орвилл» (Fox), «Храбрый» (NBC), «Евангелие от Кевина» (ABC), «Отвага» (CW), «Чемпионы» (NBC) , «Мудрость толпы» (CBS), «Хороший доктор» (ABC), «Я, я и снова я» (CBS), «Резидент» (Fox), «Династия» (CW), «Греза» ( NBC) и «Мэр» (ABC).

Как показало исследование, выхода таких сериалов, как «Чемпионы», «Династия», «Хороший доктор», «Мэр» и «Резидент», больше ожидают женщины. Мужчины же с интересом будут следить за событиями в сериалах «Храбрый», «Орвилл» и «Отвага».


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