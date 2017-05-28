Объявлены победители Каннского фестиваля-2017

На Каннском фестивале-2017 назвали призеров главного конкурса. Лучшей была названа лента «120 ударов в минуту» Робена Кампайо, которая стала обладателем гран-при.

Полный список призеров выглядит следующим образом:

Гран-при: «120 ударов в минуту» Робен Кампайо. Приз жюри: «Нелюбовь» Андрей Звягинцев. Лучший режиссер: София Коппола (фильм «Роковой соблазн»). Лучший актер: Хоакин Феникс (фильм «Ты никогда здесь не был»). Лучшая актриса: Дайян Крюгер (фильм «Из ниоткуда»). Лучший сценарий: «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса и «Ты никогда здесь не был» Линн Рэмси.

В этом году за победу боролись 19 фильмов от режиссеров из разных стран мира. Принимала участие также лента украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая».

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Жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский кинорежиссер и сценарист Педро Альмодовар.



































































































































































































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Среди других членов жюри оказались актриса Джессика Честейн (США), режиссер Марен Аде (Германия), актриса и певица Фань Бинбин (КНР), актриса Аньес Жауи (Франция), режиссер Пак Чхан Ук (Корея), актер Уилл Смит (США), режиссер Паоло Соррентино (Италия) и композитор Габриэль Яред (Франция).

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