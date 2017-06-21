ВИДЕО: Группа The Rigans рассказала и показала, как создается музыка в Латвии

Рижская группа The Rigans продолжает покорять все новые территории своей музыкой. Недавно музыканты побывали в России, где выступили со своим авторским материалом. Передача «Все Всегда Везде» встретилась с фронтмэном группы Денисом Кореневым, для того, чтобы подробнее узнать о творчестве The Rigans, новом альбоме и мечтах. Смотрите видео!
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