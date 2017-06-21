ВИДЕО: Группа The Rigans рассказала и показала, как создается музыка в Латвии

 

Фото: facebook.com/pg/TheRigans

Рижская группа The Rigans продолжает покорять все новые территории своей музыкой. Недавно музыканты побывали в России, где выступили со своим авторским материалом. Передача «Все Всегда Везде» встретилась с фронтмэном группы Денисом Кореневым, для того, чтобы подробнее узнать о творчестве The Rigans, новом альбоме и мечтах. Смотрите видео!

Еще по этой теме

Еще по этой теме
Латвийская группа Rest'Art презентовала видеоклип в стиле аниме

Латвийская группа Rest'Art презентовала видеоклип в стиле аниме

Не хуже суперзвезд: Латвийская группа сняла клип в формате 360 градусов

Не хуже суперзвезд: Латвийская группа сняла клип в формате 360 градусов

ТОП-7 самых сексуальных торсов известных латвийских мужчин

ТОП-7 самых сексуальных торсов известных латвийских мужчин


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение Новости

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте Hi-Tech

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте

В Skype произошел глобальный сбой: Латвийцы остались без связи Hi-Tech

В Skype произошел глобальный сбой: Латвийцы остались без связи

На улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей Новости

На улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей

Латвийские музыканты

Музыка

TVNET спрашивает

Какая песня группы "Кино" ваша любимая? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 