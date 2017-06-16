В Сочи наградили победителей «Кинотавра»

Продюсер Александр Роднянский и режиссер Борис Хлебников
 

Продюсер Александр Роднянский и режиссер Борис Хлебников. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

В Сочи подвели итоги 28-го фестиваля «Кинотавр». Программа в этом году оказалась на редкость сильной, явного лидера предсказать было трудно.

В Сочи вручили призы кинофестиваля «Кинотавр». Церемония закрытия фестиваля прошла вечером 14 июня в Зимнем театре. «Кинотавр» проходил в Сочи с 7 по 14 июня. В основной конкурсной программе за победу боролись 14 фильмов.

В итоге

главный приз открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина Бориса Хлебникова «Аритмия»,

передает РБК.

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Лента повествует о враче, работающем на скорой, и перипетиях его жизни. Главную роль в фильме сыграл Александр Яценко. Он же признан и лучшим актером.

Лучшим режиссером признан Резо Гигинеишвили за фильм «Заложники», в основе которого реальная история о событиях 1983 года, когда группа молодых людей пытались угнать самолет с целью побега из СССР.

Лучшей актрисой названа Инга Оболдина. Она исполнила роль тюремной надсмотрщицы в картине Кирилла Плетнева «Жги!».

Лучшей дебютной работой стала «Теснота» режиссера Кантемира Балагова, она же получила приз имени Даниила Дондурея от Гильдии киноведов и критиков. В программе короткого метра «Кинотавра» победил фильм «Лалай-Балалай» Руслана Братова, отмечает «Дождь».

Лучшим сценарием жюри признало работу Виталия Суслина — фильм «Голова. Два уха».

Специальный диплом жюри «За новый уровень жанрового кино» достался фильму «Блокбастер» Романа Волобуева.

В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр"

Фото: В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр"0

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