В «Игре престолов» появится новый самый страшный злодей

В седьмом сезоне популярного фэнтезийного сериала Игра престолов будет показан новый самый страшный злодей. Об этом пишет Independent.

Как заявил актер Йохан Филип Асбек, предыдущие самые отрицательные персонажи – Джоффри Баратеон и Рамси Болтон – просто померкнут в сравнении с его героем Эуроном Грейджоем.

«После этого сезона Рамси будет казаться маленьким ребенком», – отметил Асбек.

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Отметим, что Эурон Грейджой появился лишь в шестом сезоне, когда захватил Морской трон и начал преследовать своих племянников.

Как сообщалось ранее, премьера седьмого сезона сериала Игра престолов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.

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