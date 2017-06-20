В «Игре престолов» появится новый самый страшный злодей

В седьмом сезоне популярного фэнтезийного сериала Игра престолов будет показан новый самый страшный злодей. Об этом пишет Independent.
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Как заявил актер Йохан Филип Асбек, предыдущие самые отрицательные персонажи – Джоффри Баратеон и Рамси Болтон – просто померкнут в сравнении с его героем Эуроном Грейджоем.
«После этого сезона Рамси будет казаться маленьким ребенком», – отметил Асбек.
Отметим, что Эурон Грейджой появился лишь в шестом сезоне, когда захватил Морской трон и начал преследовать своих племянников.
Как сообщалось ранее, премьера седьмого сезона сериала Игра престолов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.Еще по этой теме